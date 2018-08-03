Подозрение Осмоловского нарушает право на защиту – адвокат

Валерия Зарубина, адвокат начальника Главного управления ГФС в Винницкой области Руслана Осмоловского считает, что подозрение является неконкретным и необоснованным и грубо нарушает право подозреваемого на защиту.

Сторона защиты расценивает выход правоохранительных органов в информационное пространство с заявлениями и сообщениями о подозрении в совершении уголовных преступлений начальником Главного управления ГФС в Винницкой области Русланом Осмоловским грубым нарушением презумпции невиновности и Конвенции о защите прав человека и основных свобод человека. В частности, Осмоловского подозревают в создании преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, в организации умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в злоупотреблении властью.

Несостоятельность правовой позиции органа досудебного расследования правоохранители пытаются нивелировать переходом в публичную плоскость с целью формирования удобной и выгодной для правоохранительных органов общественного мнения и нездорового резонанса вокруг уголовного производства.

Адвокат Руслана Осмоловского Валерия Зарубина отмечает, что сообщение о подозрении является неконкретным и необоснованным, а потому не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и грубо нарушает право подозреваемого на защиту.

Во-первых, органом предварительного расследования не указано в чем конкретно заключается злоупотребления им властью. К тому же, в сообщении о подозрении не указано, с кем именно Осмоловский вступил в сговор с целью совершения инкриминируемых ему уголовных правонарушений.

Во-вторых, сообщение о подозрении не содержит информации относительно периода неуплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

С учетом факта изменения субъектами хозяйственной деятельности, указанными в сообщении о подозрении, своего местонахождения и перехода с 1 января 2017 указанных предприятий на налоговый учет в одной из районных ГНИ в. Киеве утверждение о причастности именно Руслана Осмоловского к содействию в неуплате указанными предприятиями налоговых платежей без указания периода такой неуплаты усматривается необоснованным, – пояснила Валерия Зарубина.

По ее словам, недочеты сообщение о подозрении меньшей мере лишают подозреваемого в возможности предоставить исчерпывающие объяснения относительно своей позиции по поводу выдвинутой подозрения, а сторону защиты – в подтверждении его непричастности к любым преступных действий.

– Формулировка подозрения настолько абстрактна, что ее редакция предоставляет возможность сообщить о совершении упомянутых в ней особо тяжких уголовных преступлений любому другому лицу путем простой замены упомянутого в сообщении о подозрении фамилии Осмоловского на другое, – считает адвокат.

Более того, Руслан Осмоловский неоднократно высказывал принципиальную готовность в предоставлении показов в отношении действий, совершенных возглавляемым им подразделением ГФС Украины. Однако по неизвестным причинам орган досудебного расследования до сих пор не пожелал получить такие объяснения, предполагая, что они, вероятно, не будут вкладываться в сформировано следственным органом видение и могут существенно поколебать и без того недостаточно устойчивую доказательную базу обвинения.

Что касается убытков в размере 305 млн грн, которые были нанесены государству в результате действий должностного лица, то органом досудебного расследования не учтено, что действующее законодательство Украины предусматривает наступление только административной, а не уголовной ответственности за умышленное уклонение от возврата валютной выручки, отмечает адвокат.

– Суммы невозвращенной валютной выручки, а также неуплаченные штрафные санкции и пеня не вызывают убытки бюджета, поскольку указанные платежи не являются безусловными платежам в бюджет, а является исключительно убытками предприятия, допустившего нарушения в сфере валютного контроля. Так, относительно валютной выручки законодательство содержит требование о ее возвращении в установленный законом срок на валютные счета экспортера, а не на счета государства или отдельных государственных органов, – объясняет Валерия Зарубина.

Суммы налогов и сборов, штрафных санкций и пени, определенные заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы, положенная в основу сообщение о подозрении, не подтвержденные проведенными органами ДФС Украины проверками. Кроме того, на указанные суммы неуплаченных налогов и сборов субъектам хозяйствования не выписаны налоговые уведомления-решения, что, в свою очередь, не обжалованы / согласованы налогоплательщиками и не уплаченные ими в установленный законом срок, а потому лишь предположениями органа досудебного расследования .

Вызывает удивление и судебно-экономическая экспертиза. По данным адвоката Осмоловского, экспертами не выполнено обязательное требование по предупреждению их об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение и отказ без уважительных причин от исполнения возложенных на него обязанностей, полностью нивелирует доказательственное значение всего экспертного заключения в целом. Также экспертами в заключении дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников ДФС, что не входит в пределы компетенции судебно-экономических экспертов, и является основанием для признания экспертизы недопустимым доказательством.

Напомним, Генеральная прокуратура сегодня сообщила о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины. Дело касается злоупотребления служебным положением должностными лицами органов ГФС Украины, умышленного уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйствования при экспортно-импортных операций.