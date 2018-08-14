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Новинский: Оппоблок жив

Нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский прокомментировал вопрос журналистов, касающийся недоразумений между двумя группами влияния в партии.

Вадим Новинський

Нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский прокомментировал вопрос журналистов, касающийся трений между двумя группами влияния в партии (группа Рината Ахметова, которую возглавляет Новинский и так называемые “газовики”. – Ред.), а также прекратились ли трения, которые не раз подводили партию к расколу.

– У нас были, есть и будут трения внутри партии, как в любом сообществе. Там, где два человека, всегда могут быть разногласия. Что, в ББП их нет? Да их разрывает на части! Но в Оппозиционном блоке никогда не было раскола, – заявил Вадим Новинский в интервью Апострофу.

– У нас никогда не стоял вопрос, что должен произойти раскол. Но с другой стороны, напряжение доходило до, может быть, высокого уровня, однако мы договаривались между собой. И сейчас есть трения, и, уверен, будет найден компромисс. За последние четыре года, как мы объединились в партию и стали депутатами, нас несколько раз пытались расколоть, причем в основном с подачи Администрации президента. Оппоблок жив, – уверяет Новинский.

Что касается его заявления, о создании внутри политсилы оппозиционной платформы после дискуссии, голосовать ли фракции ОБ за судебную реформу, Новинский отметил, что в политсиле  есть разные точки зрения на многие вопросы.

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– Я считаю, что компромисс с властью возможен, но в каких-то рамках. Мы не должны были поддерживать судебную реформу, и сам я не голосовал. Двадцать с чем-то коллег ее поддержали. Остаюсь при своем мнении, что партии следовало оставаться в более жесткой позиции по отношению к власти. Однако, несмотря на разные взгляды на политическую ситуацию, мы остаемся идеологическими единомышленниками. Мы исповедуем одни и те же ценности. Хотим добра своей стране, мира и стабильности, – заявил Новинский.

Напомним, ранее Новинский заявил, что Опоблок еще не определился с кандидатом на пост президента.

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