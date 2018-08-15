Нацполиция и Генпрокуратура рассекретила материалы преступной деятельности председателя Виноградовского РГА

Беря во внимание общественный резонанс и с целью предоставления общественности достоверной информации о расследовании уголовного производства в отношении вымогательства и получения головой Виноградовского РГА неправомерной выгоды Департамент защиты экономики Нацполиции с разрешения Генеральной прокуратуры Украины считает необходимым обнародовать фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных (розыскных) действий.

Подчеркиваем, что указанные следственные действия осуществлялись на основании постановления следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, которое 5 июля 2018 было начато Главным следственным управлением Национальной полиции Украины.

Напоминаем, что оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области совместно с работниками Департамента защиты экономики Нацполиции, следователи Главного следственного управления Нацполиции за процессуального руководства Генеральной прокуратуры Украины задокументировали преступную деятельность председателя Виноградовского районной государственной администрации. Данное лицо наладила коррупционную схему заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ и услуг за бюджетные средства и дальнейшее беспрепятственное их перечисления.

Во время проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения главой РГА неправомерной выгоды.

Так, был зафиксирован факт вымогательства 25000 гривен неправомерной выгоды и получения 23.07.2018 от частного предпринимателя ее части в сумме 12 500 гривен за заключение договора на поставку планшетов для инклюзивного образования и перечисления бюджетных средств согласно выполненных условий договора (сумма по договору 87 тысяч гривен). Указанные средства председатель РГА получил в собственном автомобиле, где по его требованию положили допидлокотнику.

Зафиксирован факт вымогательства неправомерной выгоды в сумме 28 000 гривен и получения 26.07.2018 части средств в сумме 14 000 гривен за заключение договоров на поставку строительных материалов в учреждения образования Виноградовского района и перерасчет бюджетных средств (сумма по договорам составляет 139 000 гривен). Для получения части неправомерной выгоды последний позвонил своему водителю и приказал открыть автомобиль, сообщив, что за несколько минут подойдет человек, который передаст документы.

02.08.2018 года зафиксирован факт вымогательства главой РГА неправомерной выгоды в сумме 16 000 гривен и получения части средств в сумме 8000 гривен за заключение договора на поставку красок в учреждения образования Виноградовского района и перечисления бюджетных средств (сумма по договору составляет 80 000 гривен).

Передача средств проходила в собственном автомобиле председателя РГА. По его указанию средства были положены на заднее сиденье автомобиля. После этого главы РГА был задержан возле собственного транспортного средства, в котором было обнаружено и изъято предмет преступления, неправомерную выгоду в сумме 8000 гривен. Также, во время обысков фигурант лично выдал купюру номиналом 500 гривен и с подлокотнике автомобиля были изъяты еще 2500 тысячи гривен, которые согласно протоколу вручения средств, последний получил накануне в качестве очередной неправомерной выгоды.

Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

На следующий день после задержания, руководство Закарпатской ОГА звонит первого заместителя РГА и дает указания относительно дальнейших действий, в том числе и увольнение начальника управления образования, молодежи и спорта. По указанию руководства ОГА данное лицо было освобождено от должности в связи с якобы установлением несоответствия государственного служащего занимаемой должности в течение испытательного срока.

В настоящее время со стороны руководства Закарпатской ОГА осуществляется психологическое давление на должностное лицо Виноградовского РГА, а именно руководителя управления образования, молодежи и спорта, которая не согласилась с принципами работы лиц, возглавляющих данную организацию, не согласилась работать по установленным правилам и обратилась в полицию с заявлением о существовании коррупционных схем, путем распространения в СМИ недостоверной информации в отношении заявителя и действий работников управления защиты экономики в Закарпатской области.

Кроме того, для руководство ОГА уже стало привычкой распространять ложную информацию о деятельности управления защиты экономики в Закарпатской области, которая время от времени появляется в региональных СМИ. В связи с разоблачением коррупционных схем в Виноградовской РГА и задержанием ее головы, такие заявления звучат почти каждый день.

Такими действиями руководство Закарпатской ОГА пытается помешать объективному расследованию по данному делу. Обращаем внимание на то, что ответственным за предотвращение коррупции в структуре ОГА является ее глава, но вместо того, чтобы противодействовать коррупционным схемам, которые существуют в структурных подразделениях и способствовать правоохранителям в их разоблачении и привлечении виновных к ответственности, должностные лица наоборот стараются их скрыть, оправдывая противоправные действия своих подчиненных.

Руководство Департамента защиты экономики Нацполиции раз подчеркивает, что любые попытки чиновников повлиять на ход досудебного расследования не помешают правоохранителям привлечь причастных к преступлению лиц к ответственности.

Поэтому с целью предоставления общественности достоверной информации о расследовании уголовного производства в отношении вымогательства и получения головой Виноградовского РГА неправомерной выгоды в порядке статьи 222 УПК Украины обнародовал фрагменты рассекреченных материалов.