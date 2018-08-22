Миллионы украинцев не должны пострадать – Климкин об отмене ж/д сообщения с РФ

При принятии решения относительно прекращения железнодорожного сообщения с Россией надо исходить не только из политических позиций, но и учитывать интересы людей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Укринформ.

– Мы должны честно посмотреть на эту проблему (прекращение железнодорожного сообщения с Россией – Ред.) со всех сторон, а не путем политических лозунгов. Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена именно в контексте борьбы с Россией как агрессором и понимая, что люди не должны страдать, – сказал Климкин.

Он отметил, что нынешняя реальность заключается в том, что даже во время войны с Россией миллионы украинцев находятся на территории этой страны.

По словам министра, многие наши соотечественники ездят туда не потому, что им нравится Россия, а по каким-то личным причинам – к родственникам или зарабатывают себе на жизнь.

Читайте: Когда в Украине запустят Hyperloop

– Я хочу, чтобы мы все были последовательными. Если мы говорим, что такого сообщения у нас не должно быть, все те сотни тысяч и миллионы украинцев, которые ездят, каким образом мы к ним относимся. Что, мы должны назвать их предателями?, – отметил министр.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, против ли он идеи прекращения такого сообщения, Климкин отметил, что относится к этому “очень сдержанно”.

– Нужно посмотреть на все аспекты. Это не означает, что мы должны сохранить именно эту сетку сообщения (с Россией – Ред.), которая у нас есть сейчас. Но, опять же, есть политика и есть люди, – резюмировал он.

Напомним, 6 августа министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина рассматривает вариант прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Фото: korrespondent.net.