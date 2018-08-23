Киев обратился в Кабмин, чтобы ускорить заключение договора с НАК Нафтогазом на поставку газа

Городская власть обращается к Правительству Украины с просьбой на заседании 29 августа принят решение об изменениях в нормативных документов, которые позволят завершить процесс заключения соглашения с НАК Нафтогаз.

Немедленное принятие такого решения позволит не только вернуть людям горячую воду, но вовремя стартовать отопительному сезону в Киеве. Об этом во время комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

– 29 августа ожидаем очередное заседание Кабинета Министров Украины. На нем необходимо рассмотреть внесение изменений в постановление КМУ № 110, что касается предоставления субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах. Напомню, что критическая ситуация с энергоснабжением Киева возникла из-за неурегулированности вопроса задолженности Киевэнерго перед НАК Нафтогаз. Государственные обязательства составляют около 730 млн грн. Их выполнение в результате позволит решать вопросы списания штрафных санкций. Только при таких условиях мы можем урегулировать вопрос заключения соглашения с Нафтогазом, – отметил он.

Напомним, что столица реализовала стремление общества – вернула контроль над тепловым хозяйством Киева.