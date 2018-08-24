Кличко: Сегодня во многих украинцев изменилось восприятие независимости

Одна из основных и важных вещей, изменилась в украинском обществе, – это восприятие и отношение людей к независимости Украины.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Прямой.

– Для меня лично и, я вижу, для многих украинцев, изменилось ощущение того, что такое независимость, – сказал Кличко.

Он отметил, что сегодня украинцы имеют новые ориентиры.

– Быть сильным государством, несмотря на преграды, которые есть, несмотря на большую угрозу сохранить единство, сохранить сильную Украину и доказать, что мы – европейское государство. Наша цель – быть частью европейской семьи, сообщества стран, имеющих развитую инфраструктуру и высокие стандарты жизни, – говорит мэр Киева.

Он также отметил, что рад быть политиком, не только на словах, а на деле воплощает изменения в столице.

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– Люди могут увидеть, почувствовать изменения, которые происходят. Это и большое количество обновленных парков, 19 новых детских садов за 4 года. Еще 8 добавится к концу этого года. Это и новые школы. И около 800 километров капитально отремонтированных дорог уже будет вообще до конца 2018-го, – сказал Кличко. – Это ключевые вещи, которые меняют наш город. Я убежден, что все реформы начинаются из столицы и Киев показывает пример другим городам, – отметил Виталий Кличко.

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