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Кличко выразил соболезнования семье и близким сенатора Джона Маккейна

Виталий Кличко выразил соболезнования семье и близким сенатора Джона Маккейна, американскому народу.

Мэр Киева отметил, что Украина потеряла большого друга, который действительно болел за нее и всегда помогал.

Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

– Светлая память сенатору Джону Маккейну … Он был с большой буквы: Героем, Гражданином своей страны, Политиком. Человеком с несокрушимым духом и волей. Я счастлив, что лично был знаком и имел возможность общаться с ним. Его опыт, ум, юмор и энергия всегда вдохновляли и вселяли оптимизм. Украина потеряла большого Друга, который действительно болел за нее, всегда выражал и отстаивал свою принципиальную позицию, помогал … Мои искренние соболезнования семье Джона Маккейна, его близким и друзьям, американскому народу, – написал Виталий Кличко.

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Напомним, что сенатор-республиканец Джон Маккейн умер в возрасте 81 года.

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