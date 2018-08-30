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Одесский губернатор Степанов подготовил закон, который обеспечит все школы Wi-Fi

Максим Степанов передал в Кабмин свой вариант изменений в закон, которые обеспечат все школы страны высокоскоростным интернетом и Wi-Fi.

Соответствующие документы он предоставил министру образования и науки Лилии Гриневич во время ее визита в Одесский регион.

– Доступ к скоростному интернету следует закрепить законодательно – для всех без исключения школ страны. Чтобы это не зависело от председателя областной или районной администрации. Достаточно просто одного управленческого решения. Поэтому мы подготовили свои предложения к законопроекту о  среднем образовании, который разрабатывает МОН. Этот шаг не требует слишком больших средств. А его положительные последствия будут колоссальными , – подчеркнул Максим Степанов.

Он добавил, что в Одесской области более 99,5% школ обеспечены высокоскоростным Интернетом, хотя в начале 2017 таких было всего 37%. А из областного бюджета в этом году выделили около 7 млн ​​гривен, чтобы во всех школах региона был Wi-Fi.

Губернатор Одесской области, в частности, предлагает среди прочего дополнить статью 51 проекта закона о среднем образовании такой частью: С целью повышения уровня инновационной образовательной деятельности, владельцы заведений общего среднего образования обеспечивают на территориях таких заведений высокоскоростной беспроводной публичный доступ к сети Интернет.

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Напомним, инициативу по законодательному закреплению нормы о высокоскоростной Интернет и Wi-Fi председатель Одесской областной государственной администрации впервые предложил во время августовской Всеукраинской конференции Новая украинская школа – старт реформы, участие общин, в которой приняли участие Президент Петр Порошенко, Премьер министр Владимир Гройсман и представители правительства.

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