Городская власть делает все возможное, чтобы поскорее вернуть горячую воду Киеву – Кличко

– Правительство поручило Министерству финансов найти источники в Государственном бюджете для предоставления столицы субвенции на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн. Учитывая ситуацию с отсутствием газоснабжения, это решение открывает возможность для заключения мирового соглашения с Нафтогазом в сфере судебных разбирательств по правопреемственности долгов Киевэнерго. Я общаюсь с киевлянами – их не интересует эта формула. Их интересуют наличие самой услуги. И мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее подписать соглашение на газоснабжение столицы, – подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что НАК Нафтогаз до сих пор требует от столицы погашения долгов, которые накопило Киевэнерго. Только после этого эта компания готова подписать соглашение. В частности, речь идет и о 1 млрд 200 млн гривен штрафов и пени. Кличко отметил, что город готов говорить о долгах населения. Но, платить за деятельность частной компании власти не собираются.

– Еще раз я хочу извиниться перед жителями столицы, в которых нет горячей воды. Но, хочу отметить, в этом нет вины городских властей. Мы делаем все, что от нас зависит. Но столицу оставили без газа. Очень неприятно, когда киевлян держат в заложниках этой ситуации. Сейчас эта проблема вышла на уровень вмешательства Кабинета министров, – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что НАК Нафтогаз отказался заключить соглашение с КП Киевтеплоэнерго на поставку природного газа. Именно это повлекло отсутствие горячей воды у киевлян и угрозу отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Сейчас дело рассматривается в Хозяйственном суде. Киева. Кличко отметил, что он надеется на справедливое решение, которое город готов выполнять. Но, это может занять длительное время. Поэтому, учитывая близость отопительного сезона, городская администрация настояла на рассмотрении этого вопроса на уровне Кабинета Министров Украины.

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Кличко отметил, что решение правительства вступит в силу после прохождения определенной процедуры. После подписи премьер-министром это решение должно рассмотреть бюджетный комитет Верховной Рады. После этого оно пройдет согласование в Киевсовете. Это позволит подписать мировое соглашение между НАК Нафтогаз и Киевом, в свою очередь позволит столицы получать газ со скидкой 30 процентов, вернуть горячую воду в дома киевлян и должным образом подготовить город к отопительному сезону. По мнению мэра столицы, на урегулирование всех моментов понадобится две недели.

Он напомнил, что столичная власть реализовала стремление общества – вернула контроль над тепловым хозяйством Киева. Под контроль городской общины перешли более ста тысяч объектов: 2600 километров тепловых сетей, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод Энергия, почти две сотни котельных и станций теплоснабжения. На работу в Киевтеплоэнерго переведены более 7500 квалифицированных рабочих, обеспечивать стабильную работу теплоэнергетического комплекса.