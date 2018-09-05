Богомолец: Парламент принял законопроект, который раскроет данные о побочных эффектах от новых лекарств

Верховная Рада приняла законопроект №4074 о внесении изменения в статью 9 Закона Украины о лекарственных средствах (относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств).

За законопроект проголосовали 247 народных депутатов. Об этом заявила народный депутат Украины и председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

– Почти два года прошло с тех пор, как депутаты приняли законопроект в первом чтении, и теперь он на финальной стадии – ожидаем подписи спикера ВР и президента. Напомню, что действующим законодательством закрыт доступ к результатам доклинических исследований и клинических испытаний лекарств. При этом, по моей информации, ежегодно Минздрав проводит около 200 таких испытаний, результаты которых остаются засекреченными. И за последние 5 лет министерство заработало на клинических испытаниях более 100 миллионов гривен, – написала народный депутат.

По ее словам, закрытие информации касается данных о негативных побочных эффектах от некоторых медикаментов, которые попадают в Украину и какими лечат больных в больницах.

– Скрывать такую ​​информацию от граждан – как минимум, неэтично. К тому же это – прекрасное почву для коррупции при регистрации лекарственных средств. Не говоря уже о том, что такая ситуация способствует обороту лекарств с недоказанной эффективностью и безопасностью. Ведь такой подход приводит к тому, что в инструкциях к применению лекарств и в справочной литературе нашей страны часто содержатся показания по применению лекарств, которые не подтверждены научными данными. Это обычное мошенничество! Но теперь с этой позорной практикой замалчивания покончено, – отметила парламентарий.

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Она сообщила, что новый закон обязывает министерство здравоохранения обеспечивать на своем официальном сайте свободный доступ ко всем результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств. В частности – отчетов о доклинических исследованиях и отчетов о клинических испытаниях.

– Поэтому новый закон даст возможность всем заинтересованным гражданам и специалистам принимать решения по выбору лекарственных средств на основании объективных данных об уровне доказанности их безопасности и эффективности. Конечно, никакие персональные данные по пациентам и их диагнозам публиковаться не будут! Надеюсь, что Верховная Рада и в дальнейшем демонстрировать победу здравого смысла над популизмом, и одобрит подготовленные мной другие сверхважные 27 законопроектов уже в течение текущей сессии, – подытожила Ольга Богомолец.

К слову 10 августа выдающихся украинских врачей наградили орденом Святого Пантелеймона.