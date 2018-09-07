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Данные журналистского расследования опровергли обвинения против Тараса Костанчука

Журналистское расследование опровергло обвинения спецпроекта Выборы выборы.

Журналистское расследование, опубликованное на сайте  Комментарии, опровергло обвинения спецпроекта Выборы выборы, которые касались бывшего командира штурмовой группы, участника боев за Иловайск, а сегодня общественного лидера Тараса Костанчука.

По словам опрошенных более десяти бойцов батальона Донбасс, Костанчук участвовал в штурме города, был ранен – но сумел выйти из оккупированной территории.

– Мы не оставили там ни одного человека. Всех раненых и погибших мы вывезли оттуда. Это все под его командованием. Тарас шел в центр первым и руководил операцией. Когда надо было отходить, со всех перекрестков на наши позиции уже шла атака, и он отходил последний. И контролировал, чтобы мы никого не потеряли в этом хаосе боя, – вспоминает рассказывает участник АТО Игорь Гевко, позывной Брокер.

– За 18 августа – низкая благодарность Бишуту от меня лично, – говорит Андрей Поляков, позывной Поляк. – Потому что он прикрыл мой уход, когда по мне работали снайперы! .. Бишут тогда вышел на перекресток и, открыв огонь, позволил нам отойти. Благодаря его действиям мы извлекли живым третьего собрата, раненого: во время боя у него вылетела ключица, сквозное ранение … Этим мероприятием также руководил Бишут: он заходил в бой первым и выходил последним.

– При всех штурмах, разведкой боем Тарас всегда шел вперед. Он оставлял группу и сам шел впереди, метров на 50-100 перед основными силами, вызывая огонь на себя, чтобы выполнить боевую задачу. Он прекрасно понимал, что может стать первой жертвой, – добавляет Евгений Никитченко, “Никитос”.

– Благодаря командиру мы взяли в плен офицера ГРУ. Это было в Попасной. Мы пошли в разведку боем и взяли трех пленных с батальона Восток: Попасную мы штурмовали трижды, и этого Грушники приняли в один из штурмов. Обычное дело, передали его ребятам из СБУ: никто на этом случае пиарился, никто о нем не вспоминал. Просто выполнили свою боевую работу, это воспринималось как вполне обычное дело, – рассказывает Евгений.

– Кстати, после всех событий он не бросил ребят, не отстранился от них. Собрал у себя группу своих бывших собратьев, помог с работой, с образованием, кому помогает с жильем …, – добавляет Евгений Цыганов, позывной Цыган.

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