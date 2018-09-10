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Начался капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив – КГГА

На выходных, как и было запланировано, дорожники начали капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.

Об этом сообщает КК Киевавтодор.

Сейчас уже проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия 2-х полос движения в направлении центра города. Продолжаются работы по разборке мостового полотна и конструкций деформационных швов.

Читайте: КГГА: Реконструкция и строительство 28 новых школьных футбольных полей завершено на 95%

Напомним, что в среду, 29 августа Кабмин должен рассмотреть изменения в постановление КМУ № 110 и выделение государственной субвенции на разницу в тарифах для ПАО Киевэнерго

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