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Кличко: Киевские депутаты поддержали решение, которое вернет горячую воду киевлянам

Горячее водоснабжение в домах киевлян будет восстановлено.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко по результатам внеочередной сессии Киевсовета.

– Сегодня на внеочередной сессии мы приняли очень важное решение, которое является решающим шагом для урегулирования вопроса задолженности за потребленный газ. И – соответственно – для заключения соглашения с НАК Нафтогаз Украины и возобновление поставок газа Киеву. А значит и энерго- и теплоснабжения, – сказал мэр.

Он также добавил, что этот шаг позволит вернуть в квартиры киевлян горячую воду, а коммунальным службам – выполнять необходимые работы чтобы не допустить срыва отопительного сезона в столице.

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Кличко отметил, что по сравнению с маем, сегодня речь идет только об ответственности за долг, имеет источники для компенсации. А также – о списании всех штрафов.

– Это результат интенсивной работы в судах и переговоров на всех уровнях, включая правительство Украины, президента. Мы отстаиваем интересы общины – сказал мэр столицы.

– И бюджетный комитет парламента рассмотрел этот вопрос. И правительство приняло решение, чтобы наконец урегулировать ситуацию и вернуть газоснабжения столицы. Оставалось решения Киевсовета и мы его сегодня приняли, – заявил после голосования Кличко.

Соответствующее решение поддержали 76 депутатов Киевсовета.

К слову, городские власти Киева делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки подписать договор на газоснабжение с НАК Нафтогаз.

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