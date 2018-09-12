С морей, гор и пустынь: как и где провели каникулы депутаты?

В первую рабочую неделю народные избранники так соскучились друг по другу, что казалось, конца и края не будет их объятиям и поцелуям. И сколько впечатлений от отдыха, которыми непременно нужно поделиться.



Есть чем похвастаться после летних каникул Алексею Гончаренко. Он едва не выиграл забег в одесском марафоне. Приятными депутатские каникулы выдались и для Виктории Сюмар, которая воспользовавшись отпуском, вышла замуж. И как же без романтического путешествия? Фронтовичка для этого выбрала Грецию. Но заверила: совсем недорогой курорт, уложилась в депутатскую зарплату.

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Сергей Лещенко вместе с семьей отдыхал в пустыне штата Невада, где ежегодно проходит невероятный фестиваль Бёрнинг мен. Правда жил, как заверил нардеп, в простой палатке и питался вместе со всеми. Ирине Геращенко это лето запомнилось экстремальной историей. Во время поездки на Луганщину ей намекнули, что наши нардепы не умеют ездить на велосипедах. И хотя это, конечно, не об Ирине Владимировне, которая ежедневно по 10 километров наматывает сельскими дорогами. Репутацию Рады все же пришлось спасать. Вот только велосипед оказался без тормозов.

Словом, плодотворной работы на этой неделе не получилось. В среду спикеру даже раньше пришлось закрыть утреннее заседание – из-за малого количества депутатов. Никакой реакции от парламентского большинства не было и на акции протеста под Радой, где требовали принятия пропорциональной системы выборов с открытыми списками.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на заседании Рады подрались нардепы Береза и Долженков.