Кличко: Дальнейшее строительство метрополитена – один из наших приоритетных направлений работы

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время встречи с представителями китайской компании China Pacific Construction Group, с которой в ноябре прошлого года был подписан меморандум о намерениях сотрудничать в реализации этого проекта.

– Развитие транспортной инфраструктуры – это одно из приоритетных направлений нашей работы. И дальнейшее строительство метрополитена – ключевая задача. Мы ознакомились с возможностями, которыми располагает компания China Railway International Group and China Pacific Construction Group. И я уверен, что этот проект тоже будет приоритетным для наших партнеров, чтобы реализовать его в максимально короткий срок, – подчеркнул Кличко.

По словам мэра, сейчас идет работа по согласованию дорожной карты, в которой будут прописаны поэтапные действия как столичной власти, так и специалистов компании China Pacific Construction Group. Также продолжает работу совместная рабочая группа из украинских и китайских специалистов, которые разрабатывают оптимальные технические и финансовые решения для реализации проекта.

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Стоимость строительства оценивается в 2 млрд долларов США, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта предлагается обеспечить за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

– Очень хорошо, что такие всемирно известные компании начинают сотрудничество с нами. Я в свою очередь лично выступаю гарантом защиты инвестиций, – подчеркнул Кличко. – Уверен, что до конца этого года мы подготовим все необходимые документы. И начнем работать, – отметил мэр.

По проекту строительства новой линии метрополитена ее протяженность будет почти 30 км с 13-ю станциями. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией. Для ее эксплуатации должно быть построено два электродепо – основное Троещина и второе – Гатное. Предполагается, что строительство продлится 5 лет. Начать его смогут после достройки Подольско-Воскресенского моста.