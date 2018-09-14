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КГГА: Кабмин должен опубликовать постановление, которое может урегулировать проблемы с Нафтогазом

Киев ожидает до конца недели публикации соответствующего постановления Кабинета Министров Украины, что позволит уже до конца сентября выполнить алгоритм урегулирования вопроса задолженности и заключить соглашение с НАК Нафтогаз Украины на поставку природного газа.

Об этом в эфире 112-Украина сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

– Мы ожидаем до конца недели публикации соответствующего постановления КМУ, позволяет провести финансирование по разнице в тарифах перед теплоснабжающими предприятиями. После этого будет осуществлен процесс расчетов, – сказал Петр Пантелеев.

Он отметил, что город ориентируется на конец сентября в реализации алгоритма урегулирования задолженности, чтобы возобновить поставки газа от НАК Нафтогаз.

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Чиновник отметил, что ключевым преимуществом этого алгоритма для городской общины является то, что речь не идет о возмещении долга из городского бюджета и о возможности списания штрафных санкций.

– Мы говорим о том, что достигнуто двух базовых и важных принципов. Первый: мы выводим за скобки штрафные санкции. Второе: задолженность является предметом обсуждения для передачи коммунальному предприятию может быть передана только при условии получения эквивалентного компенсатора, одним из которых может быть дебиторская задолженность. Но этот вопрос еще предстоит четко согласовано хозяйствующими субъектами, – отметил заместитель председателя КГГА.

Напомним, что на выходных, как и было запланировано, дорожники начали капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.

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