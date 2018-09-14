Проплаченная акция в Подгорцах грозит Киеву мусорным коллапсом

В селе Подгорцы сегодня 200 человек заблокировали въезд на 5-й Полигон. Людей свозили автобусом. Люди говорили, что они местные, но в какой стороне Подгорцы показать не смогли. Стоимость работы одного человека 110 гривен.

Об этом на своей страничке в Facebook пишет политолог Кирилл Сазонов.

Он отмечает, что 5-й Полигон принимает около 40% киевского мусора. Блокирование таких объектов приведет к тому, что из Киева просто перестанут вывозить мусор, а на полигоне остановятся все работы, которые идут по реконструкции полигона. Местные жители, которые страдают больше всего из-за работы полигона, при этом понимая ответственность за свои действия и последствия – не поддержали проплаченную акцию.

Беспокоит, что в преддверии выборов, к аферистам разного рода, могут добавиться еще и политики, которые ищут политические дивиденды, но не понимают до конца серьезности последствий своих действий.

– 5-й полигон, должен быть закрыт – об этом говорят все и киевские чиновники и экологи. Но закрыть полигон нужно правильно, предварительно его законсервировав. Также в Киеве должен появиться завод по переработке мусора, который станет альтернативой полигону, – пишет Сазонов.

Ранее на официальной страничке в Facebook предприятия Киевспецтранс появилось сообщение, что неизвестные лица пытаются осуществить рейдерский захват полигона номер 5.

На данный момент неизвестными лицами осуществляется попытка рейдерского захвата 5 полигона. Въезд спецтранспорта на полигон заблокирован. На месте находится Нацгвардия и полиция. Сейчас выясняем детали. Отмечаем, что вмешательство в работу полигона может привести к серьезным экологическим последствиям для окрестных сел и Киева – говорится в сообщении.