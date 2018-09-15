КГГА: Киевтеплоэнерго почти закончило подготовку к отопительному сезону

Несмотря на сложную ситуацию с энергообеспечением Киева, Киевтеплоэнерго завершает подготовку города к зимнему периоду.

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Представитель КГГА отметил, что как и в предыдущие годы, отопительный сезон в Киеве начинают, ориентируясь на температуру воздуха.

– Как только среднесуточная температура воздуха опускается ниже + 8 ° С в течение трех суток и имеет тенденцию к снижению, то город принимает решение о начале отопительного сезона. Однако отмечу, что учреждения социальной сферы – школы, детсады, больницы и другие учреждения могут подключиться к теплу по индивидуальным заявкам – раньше или позже, – сообщил он.

Пантелеев добавил, что противоаварийные службы Киевтеплоэнерго ежедневно выявляют и ликвидируют от 40 до 50 повреждений. И сейчас уже почти выполнены гидравлические испытания тепловых сетей.

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Для бесперебойной работы, КП Киевтеплоэнерго получило новую специализированную технику: 12 экскаваторов JCB с навесным оборудованием, 2 крана-манипулятора, 2 аварийных автомобиля и 11 спецаварийок на базе Ford. Эти авто очень необходимы для оперативной ликвидации повреждений.

До конца года предприятие планирует закупить еще 8 спецаварийних автомобилей с гидравлической техникой, 2 аварийные машины полноприводные, оборудованы на случай стихийных бедствий, и асфальторез.

Напомним, что с 1 августа коммунальное предприятие эксплуатирует ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод Энергия. Коллектив предприятия сегодня насчитывает почти 7,5 тысяч работников, которие делают работу по разным направлениям.