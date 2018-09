Тимошенко во время выступления на YES заявила, что Украине нужен мир, но не ценой капитуляции

Украинцы хотят мира. Замораживание конфликта или гибридный мир нельзя выдавать за решение проблемы деоккупации Крыма и Донбасса.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления в рамках панели Будущее Украины глазами украинских политиков на форуме Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

По мнению лидера партии Батькивщина, тот факт, что процесс возвращения Донбасса и Крыма идет не так хорошо, как хотелось бы Киеву, не может быть поводом для компромиссов за счет украинских интересов.

– Нам нужен настоящий мир. Это значит, что нам нужно полное восстановление целостности нашей территории, нам нужна полная демилитаризация оккупированных территорий, нам нужно, чтобы страна агрессор – Российская Федерация – оставила нас в покое, и чтобы два миллиона беженцев, как их сейчас называют внутренне перемещенными лицами, вернулись назад домой. Мы хотим видеть настоящий мир и истинное восстановление нашей территориальной целостности, – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер партии Батькивщина призвала мир не предлагать Украине пути, которие предусматривают лишь формальное восстановление своего суверенитета, оставляя оккупированные сейчас территории реально неподконтрольными Киеву.

По мнению Юлии Тимошенко, сегодня государству нужна новая стратегия мира, которая бы учитывала Будапештский меморандум, к которому нынешняя власть зря не апеллирует.

-Я против того, чтобы его отвергли в сторону и сделали вид, что его не существует. Если сильные страны мира дают гарантии любой стране, включая Украину, если мы отказываемся от ядерного оружия, то мы должны быть уверены, что это – не бумажки, а реальные весомые ответственные гарантии, – заявила Тимошенко.

Война не только сплотила нашу нацию, но и существенно изменила геополитические настроения украинцев, которые стремятся к независимости, восстановления территориальной целостности, настоящего мира и будущего в западной цивилизации.

Социология, впервые за время независимости свидетельствует, что почти 70% граждан хотят вступления в ЕС и почти 50% – в НАТО, уверена Юлия Тимошенко, это подтверждает.

– Я вижу Украину в единой европейской семье и полноправным членом НАТО, – резюмировала лидер партии.

Напомним, что 13 сентября, начал свою работу трехдневный форум Ялтинская европейская стратегия (YES). Юбилейную пятнадцатую встречу открыли Председатель наблюдательного совета YES и экс-президент Польши Александр Квасьневский, мэр Киева Виталий Кличко и основатель YES Виктор Пинчук.