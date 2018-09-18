Богомолец: Слияние медуниверситета и Музея медицины – это давление на меня, а не реформа

Слияние Медицинского университета им. Богомольца с Музеем медицины не имеет никакого отношения реформ.

По мнению народного депутата и председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, это – репрессии против несогласных с политикой Министерства здравоохранения и попытка оказать давление лично на нее за ее критику псевдореформ.

Об этом руководитель комитета заявила в эфире канала Oboz TV.

– В проекте постановления о слиянии Медицинского университета имени Богомольца с Музеем медицины с целью улучшения обучения студентов и работы музея цель только одна – убрать имя моего прадеда Александра Богомольца из названия университета. Это никоим образом не касается реформы, это только давление и репрессии против меня. Для того чтобы я прекратила критиковать реформу, которая является антинародной. Но я боролась с властью, буду это продолжать делать, и я абсолютно уверена, что мой прадед гордился бы мной. Я и в дальнейшем буду отстаивать его имя, – заверила парламентарий.

Ранее Министерство здравоохранения подготовило постановление, согласно которому Национальный медицинский университет собираются лишить имени выдающегося украинского врача и ученого Александра Богомольца и объединить с Музеем медицины. Эта инициатива вызвала резкую критику со стороны общественности.

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– Александр Богомолец – выдающиаяся и уникальная фигура в украинской истории. Он – человек, который изобрел принцип консервирования донорской крови, создал систему переливания и хранения крови именно перед началом Второй мировой войны и сохранил жизнь сотням тысяч раненых. Александр Богомолец стоял у истоков создания Украинской академии наук, направлений онкологии, эндокринологии, геронтологии, иммунологии, патофизиологии, даже создание брони для танков и защиты нашего государства, – подчеркнула Ольга Богомолец.

Напомним, что Министерство здравоохранения готовит постановление, по которому Национальный медицинский университет собираются лишить имени выдающегося украинского врача и ученого Александра Богомольца.