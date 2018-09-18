Кличко анонсировал введение в эксплуатацию еще 3 детсадов до конца года

В этом году в столице уже ввели в эксплуатацию 5 коммунальных детсадов – один новый, другие – после полной реконструкции. Эти дошкольные учреждения посещают 780 детей.

К концу 2018-го планируют открыть еще 3 сады – всего на 525 мест. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки нового корпуса детского сада №486 в Подольском районе, который с лета уже принимает детей.

По словам мэра, с 2014 года общая очередь детей в садики Киева уменьшилось в 3,5 раза. Сегодня в очереди на зачисление в детсады находится более трех тысяч детей от 3 до 5 лет.

Достройка корпуса детского сада №486, который начали строить еще в 1988 году и вскоре прекратили, позволила создать в дошкольном учреждении дополнительно три группы на 45 мест. Теперь к нему ходят 265 детей и даже есть свободные места. Также у детишек появился современный спортзал, восстановили в саду и медицинский блок.

– Группы оснащены всем необходимым для развития ребенка. – Современная мебель, технологическое оборудование, много игрушек, – отметил Кличко. – Также здесь новые все коммуникации – под электричество, водо- и теплоснабжения, установили современные энергосберегающие лампы, – сказал мэр столицы.

По его словам сейчас в Киеве 627 учреждений дошкольного образования различных типов и форм собственности. Из них 568 учреждений коммунальных, 14 ведомственных и 44 частных. В них обучается и воспитывается почти 113 000 детей.

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Также в электронную систему записи в учреждения дошкольного образования добавили новую функцию Система информирования родителей о наличии свободных мест в детских садах.

– Наша задача – чтобы наши дети учились и воспитывались в современных учебных заведениях. Поэтому детсады, которые сдаются в эксплуатацию в Киеве, должны отвечать всем современным стандартам. Кроме того, к качеству работ, осуществленных в садах, не должно быть претензий. Это ответственность наших подрядчиков. И мы внимательно за этим следим, – заявил Кличко.

Городской голова отметил, что в 2018 году на образование из городского бюджета выделили 13 млрд грн, Что почти на 2,7 млрд грн больше чем в 2017 году. За четыре года в столице было построено или полностью реконструировано 19 детских садов и 7 школ.

Напомним, что киевский городской председатель Виталий Кличко уверенно возглавляет рейтинг кандидатов в мэры столицы на следующих выборах в 2020 году