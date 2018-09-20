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Губернатор Одесской области предлагает изменить подходы к ремонту дорог

Губернатор Одесской области Максим Степанов предлагает ввести среднесрочное планирование ремонта дорог по всей стране – на 3-5 лет.

Кроме этого, обязательно установить четкие критерии распределения средств дорожного фонда – по специальной формуле. Об этом говорится в его обращении в бюджетный комитет Верховной Рады.

– У нас нет четкой методики распределения средств по областям. Все делается в ручном режиме. Как следствие, Одесская область, например, в 2018 году фактически получит на дороги местного и государственного значения с разных источников чуть больше 1 млрд грн., а это – 1,5% денег от всего дорожного фонда страны, – заявил Степанов, комментируя свое обращение к депутатам.

Как пример, Степанов приводит ситуацию с так называемым таможенным экспериментом – когда 50% от перевыполнения платежей должны идти на ремонт дорог. Но с 2018 года эту норму изменили. Так, в июле Одесская область должна была получить 206 млн гривен, а в реальности поступило 5 млн гривен.

Губернатор добавляет, что также проблемой является постоянная смена правил при наполнении дорожного фонда.

– Нужен стабильный источник его формирования, без ежегодных изменений законодательства, –  уверен Максим Степанов.

Формульную методику распределения средств нужно разработать и утвердить дополнительно. А все эти изменения – закрепить в Бюджетном кодексе. Они позволят более эффективно и заблаговременно планировать ремонт дорог по всей стране.

Напомним, что Максим Степанов передал в Кабмин свой вариант изменений в закон, которые обеспечат все школы страны высокоскоростным интернетом и Wi-Fi.

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