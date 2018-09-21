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Задача Нового экономического курса – обеспечить экономический рост на 7% ежегодно

Переход от кланово-олигархического строя к социальной рыночной экономике, отказ от сырьевого типа развития ради инновационного, привлечение к управлению государством интеллектуалов и предпринимателей – это задача Нового экономического курса, который сегодня презентовала Юлия Тимошенко вместе с ведущими специалистами.

– Наша главная цель – перейти от кланово-олигархической системы к социальной рыночной экономики и ускорить экономический рост с годовыми темпами не менее 7%, – отметила лидер Батьківщини.

Социальная рыночная экономика, по мнению Юлии Тимошенко, должно создать равные для всех правила и честную конкуренцию, уничтожить монополии, стимулировать развитие малых форм предпринимательства и обеспечить социальные гарантии для каждого гражданина.

– Ключевые элементы социальной рыночной экономики – гармоничное сочетание свободного предпринимательства с интересами общества, равные правила для всех, нет монополиям, сильное правовое государство, социальные гарантии для каждого, развитие малых форм предпринимательства, – считает лидер партии.

Как отметила Юлия Тимошенко, все предыдущие попытки изменить страну – 49 стратегий и 144 реформы – были провальными. Особенно показательна предложенная президентом Порошенко программа Украины 2020. За время ее воплощение экономические показатели государства и уровень жизни людей только ухудшились. 80% граждан, по данным социологов, считает, что страна движется неверным курсом, а международные рейтинги свидетельствуют, что украинцы являются бедными и незащищенными, как никогда.

-В 2017 году Украина вошла в 10 самых бедных стран мира по версии Bloomberg. Такого за всю историю независимости у нас не было. В 2017 году Украина, по отчету Ernst & Young, оказалась на первом месте по уровню коррупции среди стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Когда эти реляции о борьбе с коррупцией закончились таким заключением, это требует специального реагирования. Уровень коррупции, который скрывается за громкими реляциями фальшивого патриотизма – это основа разрушения, – сказала лидер Батьківщини.

По ее мнению, главная проблема Украины – неэффективное управление. Десятки выборов и две революции меняли только лицо у власти, оставляя неприкосновенной систему.

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Сегодня, убеждена Тимошенко, государству нужен новый Основной закон – новые общественные правила, разработанные и принятые народом на референдуме, а не политиками в Верховной Раде. Новая народная Конституция преодолеет двоевластие президента и премьера, допустит интеллектуалов к управлению государством, сделает власть ответственной перед обществом, введет реальное правосудие и сильное самоуправление, подчеркнула она. Только на таких условиях экономика сможет развиваться, обеспечивая благосостояние каждого украинском, уверена Юлия Тимошенко.

– Или мы строим новый путь, или наша независимость будет стоять под угрозой, – констатировала председатель партии.

К слову, Тимошенко во время выступления на YES заявила, что Украине нужен мир, но не ценой капитуляции.

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