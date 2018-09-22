Мы сделаем Украину сильной – Мураев

Внешние партнеры действуют исключительно в рамках своих интересов. Украина должна рассчитывать только на себя.

Об этом Евгений Мураев заявил в эфире телеканала ZiK.

– Нам постоянно говорят, что кто-то будет нам помогать. Ни одно государство нам помогать не будет. Все действуют в рамках своих интересов. Поэтому наша основная задача – стать сильными, а для этого нужно устраивать экономику и прекращать войну, – заявил политик.

Вчера Евгений Мураев покинул ряды политпроекта За Життя и объявил о создании новой политической силы. Среди основных целей такого решения, он называет выход из-под внешнего управления и курс на внутреннюю самодостаточность.

– Ничего не произойдет само по себе. Иностранный дядя не приедет делать нам добро. Сумасшедшие НЕ одумаются, и мерзавцы просто так не отдадут власть. Мы можем изменить свою жизнь, только если захотим этого всей душой. А если многие люди будут желать одного и того же, нет силы, которая их остановит, – говорит народный депутат.

При этом, Мураев убежден, что в случае, если Порошенко выигрывает президентскую гонку, то Украину ждет продолжения войны и окончательный раскол страны.