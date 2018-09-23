Луценко сказал, когда уйдет из Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что намерен уйти из Генпрокуратуры в мае 2019 года ради политической деятельности.

Об этом она рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

Он сказал, что планирует доработать до завершения президентских выборов, так как считает это “серьезной гарантией того, что они пройдут согласно закону и в установленное время, без никаких фантазий на эту тему”.

– С другой стороны, как только это закончу, я в мае примерно думаю вернуться к политической деятельности. Увидите, что весной мне будет о чем отчитаться, – добавил он.

Луценко сказал, что не будет принимать участия в работе любых избирательных штабов.

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– Я не буду участником избирательного штаба действующего президента. Это четко. Так же я не собираюсь каким-то образом обращать внимание на процессуальные процессы в отношении других участников гонки. Не будут специально возбуждены дела против кандидатов, хотя я знаю, что несколько очень мечтают, чтобы как-то же их допросили, потому что тогда можно стать жертвой. Не дождутся, – отметил Луценко.

По его словам, он не фабрикует дела и не допрашивает с политической целью.

– Ни для того, чтобы дискредитировать, ни для того, чтобы поднять рейтинг. Кое-кто, конечно, хотел бы чтобы на время выборов дела были остановлены. Этого также невозможно сделать, – сказал генпрокурор.

К слову, по результатам исследования в парламент проходят семь партий, а главными кандидатами на президентство являются Тимошенко, Гриценко, Порошенко и Рабинович.

Фото: УНИАН.