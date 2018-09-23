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В аквариуме украинской политики появилась очень крупная рыба – эксперт о выходе Мураева

После заявления Мураева о том, что он идет в свободное плавание, битва за единого кандидата от условного Юго-Востока становится еще более горячей.

Об этом заявил украинский политолог Кирилл Молчанов.

– Наступает момент, когда каждый сам за себя, и каждый определяет свой путь сам. Молодой, дерзкий, харизматичный, минимум антирейтинга. Вы спросите при чем тут Рабинович? В отличии от бывшего однопартийца, не только говорит, но и выходит из фракции,-  говорит эксперт о Мураеве.

Молчанов уверен, что этот ход точно не останется незамеченным во время избирательной кампании.

– В аквариуме украинской политики появились крупная рыба, которая серьезно может перемутить воду в переговорах о едином кандидате, ведь его электоральная база еще шире чем, условно взятый юго-восток,- резюмировал политолог.

Кроме того, в сети разгорелись споры о шансах Мураева в президентской гонке. По мнению некоторых экспертов, при правильной расстановке сил, политик может составить серьезную конкуренцию старому составу рейтингов и поломать планы Банковой по противостоянию с кандидатом от возможной объединенной оппозиции.

Напомним, что 21 сентября Евгений Мураев объявил о выходе из партии За жизнь!

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