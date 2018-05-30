Губернатор Одесчины отдаст зарплату на отдых детей из прифронтовой зоны

В Одесской области организуют отдых для детей из прифронтовой зоны Донецкой и Луганской областей.

Средства на эту инициативу соберут сотрудники Одесской облгосадминистрации — каждый из них перечислит в общий фонд свой однодневный заработок. Также примут участие и представители бизнеса. Об этом во время аппаратного совещания в Одесской ОГА сообщил руководитель Одесской области Максим Степанов.

В прошлом году в нашем регионе отдохнули и оздоровились дети из зоны разграничения. Хочу еще раз выразить благодарность сотрудникам Одесской облгосадминистрации, которые тогда поддержали эту инициативу и перечислили свою однодневную зарплату. Уверен, что в этом году мы можем сделать так, чтобы еще больше детей из прифронтовой зоны смогли отдохнуть и оздоровиться у моря. Я обращусь и к нашим бизнесменам и, уверен, они охотно поддержат эту инициативу, — подчеркнул Максим Степанов.

Читайте: Одесский губернатор провел внезапную проверку пожарной безопасности в школе

Напомним, в прошлом году в Одесской области отдыхали более 70 детей из Марьинки и других населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.