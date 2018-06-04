Новая жизнь: как в Украине помогают детям-сиротам найти новую семью

Дети-сироты и дети из неблагополучных семей в Украине обычно попадают под опеку государства. Как дальше сложится судьба каждого ребенка – дело индивидуальное. Факты ICTV узнали, как возвращают к нормальной жизни малыша, который за свои немного лет успел пройти через настоящий ад.

Когда в Украине дети становятся сиротами или их родителей лишают родительских прав, малышей изымают из проблемных семей соцслужбы. Дети попадают в государственные приюты. Оттуда у них есть несколько путей.

Дети могут вернуться к родным родителям. Случается это в случае, если семья исправила свои ошибки. И занимает, как правило, минимум несколько месяцев.

Другой путь – детские дома семейного типа. Популярные в последние годы в Украине заведения создают семьи. Они берут под опеку несколько детей из интернатов и воспитывают их в домашних условиях. Такое воспитание помогает детям, пережившим сложные, порой даже для взрослых, ситуации, скорее и легче вернуться в обычной жизни, а иногда и впервые почувствовать что такое детство.

Самый оптимальный сценарий – когда ребенка из интерната забирают приемные родители. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества семей, решающихся на шаг усыновления. Однако чем старше ребенок, тем меньше шансов у него найти новую семью.

Альтернативный вариант – частные детские дома. В Украине таких заведений пока единицы. Однако они имеют высокую эффективность устройства воспитанников в приемные семьи. Один из нихнаходится в Киеве.

Обычный праздник для обычных детей

Первый день лета. Во дворе бывшего детского сада играет веселая музыка, на сцене работают аниматоры. Вокруг нее играет несколько десятков детей. Они активны, смеются и не боятся незнакомых людей. С виду это дети, которых на праздник привели родители. Однако это воспитанники частного детского дома Город счастливых детей. Сюда они попали благодаря социальным службам.

Сначала начинали с того, что забирали детей, которые просто остались без дома, бомжевали. А потом получилось так, что начали сотрудничать с соцслужбами. Они нам предлагают, а мы не можем отказать, – рассказывает Лилия Кузнецова, президент Фонда Город счастливых детей.

Сейчас в центре находится 34 ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. У каждого своя история. Кто-то потерял родителей. Кому-то не повезло с семьей, в которой старшие пьянствуют, употребляют наркотики или не уделяют детям никакого внимания.

Истории

По словам работников центра, их воспитанники прошли через настоящий ад и пережили ситуации, с которыми люди обычно не сталкиваются. И порой смерть родителей не самая страшная из них. В центре есть дети, пережившие насилие и изнасилования. Были случаи, когда детей соцслужбы забирали из квартир, где они были закрыты несколько дней с умершими людьми.

Все эти события накладывают отпечаток на детской психике. После пережитого ребенок может не разговаривать и избегает людей. К этому добавляется плохое физическое состояние новоприбывших питомцев. Обычно дети попадает в соцслужбы истощенными, иногда с побоями, и отстают в физическом развитии. Все это и исправляют в центре.

Кафе, кино и игры. Как возвращают детство

В частном центре прежде всего пытаются вернуть детям доверие к взрослым. Малыши проживают здесь в условиях, максимально близких к домашним. Здесь учатся, играют и проходят реабилитацию. В свободное от уроков время детей водят в кинотеатры и музеи.

Особое внимание уделяется питанию. Чтобы как можно быстрее восстановить силы и помочь организмам в стадии роста, детям обеспечивают усиленный режим питания.

Программа воспитания детей в центре не отличается от жизни в привычных семьях. Это главное условие работы убежища. Она помогает малышам чувствовать домашнюю атмосферу и не отгораживаться от социума.

Почти все находят семьи

За 11 лет работы центра новых родителей нашли сотням воспитанников. Работники точной статистики не ведут. Однако говорят, что в последнее время устраивают около 90% детей. Причиной успеха считают не только методы психологической реабилитации после пережитого, которые применяют здесь.

Не меньше внимания уделяют и подготовке ребенка к жизни в новой семье, рассказывает социальный педагог Наталья Гуменюк.

Не столь важно найти семью, как сделать так, чтобы после того как ребенок попал туда, было все в порядке. К сожалению, в Украине есть еще определенный процент возврата детей усыновителями. К счастью, среди детей центра таких нет. Потому что эти дети готовы к жизни в семье.

Готовые и сами приемные родители. Перед началом совместной жизни с ребенком, они получают полную информацию о нем. Поддержка осуществляется и после того, как воспитанник центра попадает в новую семью. Около года работники продолжают сопровождение семей и помогают привыкнуть родителям и ребенку друг к другу.

Девять месяцев на поиски

Частные дома для детей ограничены во времени. Государство позволяет им содержать воспитанников девять месяцев. За это время должна состояться адаптация ребенка и поиск для него новой семьи. Если это не случается, ребенок в очередной раз должен менять окружение. Его направляют в государственные интернаты.

Таким образом, ребенку снова приходится привыкать к жизни в новых условиях. Это не семья с папой и мамой, к которой готовили малыша в центре. Это новое заведение с несколькими десятками детей, где уже есть свои лидеры и неформальные правила.

Поэтому в центре стараются как можно быстрее пристроить воспитанников в приемные семьи. Есть и возрастные ограничения. Если ребенку исполняется 16 лет, она выйдет из-под опеки заведения. Однако и в этом случае работники дома пытаются помочь ребенку.

Например, сейчас один из жителей Города счастливых детей – 15-летний юноша. Новую семью парень не нашел. Но с помощью центра он уже стал курсантом Суворовского училища.

Волонтерство

Функционируют частные центры исключительно за счет благотворительных организаций. Коммунальные услуги, расходы на питание и оплату труда педагогов получают от меценатов. Текущие расходы Города счастливых детей только на питание затягивают на 50 с лишним тысяч гривен в год.

Со средствами на содержание учреждению помогает Украинская Биржа Благотворительности. Сейчас, например, собирают деньги на оплату работы психологов.

Мы собираем деньги на оплату двух психологов, которые будут в течение следующего года работать с воспитанниками центра. Надо было для этого собрать 73 тысячи гривен. 50 тысяч уже собрано, – рассказала президент Украинской Биржи Благотворительности Ирина Гуцал.

Глобальные цели

В общем, и благотворители и работники центра хотят достичь уровня усыновления детей, когда детские дома просто перестанут существовать. Для этого, говорят, необходимо чтобы дети, которые натерпелись ужасов в своих родных семьях, как можно быстрее прошли социализацию. И пошли в новые семьи уже без страха, который оставил прошлый опыт.

Яна Семенюк

Фото: facebook