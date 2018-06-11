Комфорт Таун отметил день защиты детей и встретил комфортное лето

Комфорт Таун от KAN Development продолжает формировать в Украине европейские стандарты качественного жилья.

По случаю Дня защиты детей и начала лета, самый комфортный жилой комплекс столицы организовал феерический за эмоциями и грандиозний по масштабам семейный праздник – комфортное лето.

Праздник проводился по принципу только для своих – только жители Комфорт Тауна и друзья, которых пригласили сами жители.

Малыши, на правах хозяев праздника, наслаждались подарками, которые для них подготовил Комфорт Таун: разнообразные аттракционы, играли с аниматорами, участвовали в спектаклях от детской академии А + и просто невероятно весело проводили время.



Взрослые тоже, развлекались не меньше детей, благодаря бесконечным шуткам стендап-комиков и юмористов, с огромным интересом наблюдали за спортивными турнирами, выступлениями бодибилдеров Sport Life и конечно же радовались беззаботно счастливым лицом своих детей.

Какой же праздник без подарков !? Их было много и на любой вкус. Наиболее ожидаемым стал розыгрыш тура на отдых в Турцию в 5-ти звездочный отель от компании TUI. Подарок нашел своего владельца!

Кульминацией праздника в Комфорт Тауне стал фантастический концерт группы MOZGI. Потап вместе с ребятами в этот день были неотразимы, просто космические (почти потеряли земное притяжение)!



Зрители неистовствовали от удовольствия, шквала эмоций и зажигательных хитов своих любимцев.



Праздник удался! Все зарядились позитивом на год вперед, молодые жители Комфорт Тауна выразили респект.

-Атмосфера праздника, царящая в Комфорт Тауне и довольны жители – это результат правильно выбранной стратегии строительства и управления комплексом. Комфорт Таун изначально создавался в формате “город в городе”. Нашим безусловным приоритетом является обустройство комфортных условий жизни для жителей начиная с момента, когда они впервые посещают отдел продаж и заканчивая организацией досуга. Сегодняшний праздник один из примеров такого подхода – директор по маркетингу ЖК Комфорт Таун Александр Шуляк.

В Киеве регулярно проходят культурно-массовые мероприятия, концерты и т.п. Но, на них нужно покупать билеты, заранее готовиться, ехать через пробки. Если Вы живете в Комфорт Тауне, у вас концерт, например, в пешей доступности и совершенно бесплатно. Ваши дети весело проводят время на различных аттракционах или их развлекут аниматоры. Это опять таки безопасно, рядом с домом и не требует затрат.

Для того чтобы это все иметь, нужно не много, выбирая жилье для себя, необходимо сделать правильный выбор!

Отдельно стоит отметить, что высокое качество построенного и своевременно сданного в эксплуатацию жилья гарантирует компания КАН Девелопмент.

Всех приглашаем присоединяться к счастливой семьи Комфорт Тауна!