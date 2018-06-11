Кирилл Сыгыда назвал два основных тренда рекламы в 2018 году

Коммерческий директор одного из ведущих агентств Adwise.Agency Кирилл Сыгыда (Kyrylo Sygyda) назвал когнитивный диссонанс и кинематограф главными трендами видеорекламы в этом году.

Об этом передает Высшая школа коммуникаций.

По словам Кирилла Сыгыды, украинский потребитель рекламы устал от информационного шума, который его окружает, и фильтрует рекламные сообщения.

— Мы живем в мире видеоряда. Раньше видеореклама была прерогативой телевидения. Но искусственные пороги входа в телевизионный эфир и активное развитие YouTube сделали свое дело: видеореклама полностью переходит в интернет. Новые функции YouTube позволяют каждому зрителю оценить рекламный ролик. И это дает точный фидбек рекламодателю,- цитирует слова Кирилла Сыгыды сайт Высшая школа коммуникаций.

Когнитивный диссонанс и кинематографическое качество рекламных роликов способствует продаже товаров, которые рекламируются. А традиционные методы рекламирования “в лоб”, в которых человека настойчиво убеждают совершить покупку, уходят в прошлое.

Рекламист уверен, что в 2018 году эффективные продажи приносит эмоциональная реклама, в которой человек или узнает себя (в качестве персонажа рекламного ролика), или восхищается техническим исполнением ролика.

— Более того, каждый правильно сделанный ролик — это call to action. Важно поймать внимание зрителя в одной точке и умело нажать на нее. Видеореклама уходит от функции информативности, основой ее эффективности становится угадывание эмоционального состояния аудитории,— утверждает Кирилл Сыгыда (Kyrylo Sygyda).

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Стоит отметить, что украинский рынок производство рекламных роликов планомерно растет. Наши продакшн-студии и специалисты давно и успешно производят рекламу для глобальных брендов, в числе которых Apple, Nissan, Diesel. А большая часть нашумевшего британского фильма Смерть Сталина снималась в Киеве — на Золотых Воротах и Воздвиженке.

Напомним, Министерство культуры России решило отозвать прокатное удостоверение комедийного фильма Смерть Сталина после закрытого просмотра.