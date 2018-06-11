Виталий Кличко стал первым украинцем, включенным в Международный зал боксерской славы

Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко стал первым украинцем, включенным в Международный зал и музей боксерской славы в категории Современные боксеры.

Торжественная церемония ввода, в которой приняли участие оба брата Кличко состоялась в городке Канастота (штат Нью-Йорк, США).

– Я бы назвал это сказкой, о которой даже не мечтал. Мое имя появилось рядом с именами таких легенд, как Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Майк Тайсон и других. В мире есть миллионы боксеров, тысячи чемпионов мира, но быть среди легенд мирового бокса – это, действительно, потрясающе!

Надо бороться за свою мечту, работать, никогда не опускать рук и не останавливаться. И тогда – возможно все , – сказал Виталий Кличко, выступая на церемонии.

Он также рассказал свою любимую историю о том, как подростком пообещал друзьям завоевать пояс тогдашнего чемпиона мира Майка Тайсона. И хотя никто не поверил в это и друзья смеялись над таким заявлениям, через 18 лет Кличко получил пояс. Майк Тайсон, который тоже присутствовал на церемонии, слушал эту историю очень заинтересованно.

Также Виталий Кличко поблагодарил брата, который всегда был рядом и приехал поддержать его в торжественный момент.

– Вместе мы вдвое сильнее. Вместе мы много сделали в мировом боксе , – сказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что это важно, что теперь достижения Украины оценены и увековечены в Международном зале и музее мировой боксерской славы.

Отдельным действом перед церемонией введения новых членов в Международный зал боксерской славы является Парад чемпионов. Легенды мирового бокса в кабриолетах едут по городу, а тысячи людей, которые съезжаются в этот день из разных уголков мира, приветствуют их.

Среди других новых членов Зала славы, которые также приняли участие в церемонии в этом году, – мексиканский боксер в легчайшем и полулегком весе Эрик Моралес и американский боксер в среднем весе Рональд Райт, телекомментаторы Стив Альберт и Джим Грей и промоутер Клаус-Петер Коль.

Посмертно в Зал славы бокса внесли имена прославленного американского боксера в легком весе Сидни Террис, ринг-анонсера Джонни Адди и промоутера Лоррейн Чаргин, которая стала второй женщиной, удостоившийся такой чести.

Торжественную церемонию в Канастоте посетили легенды мирового бокса Майк Тайсон, Владимир Кличко, Риддик Боу, Мигель Котто, Марко Антонио Баррера, Келли Павлик и многие другие прославленные боксеры.

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Напомним, Международный зал боксерской славы – это зал славы и музей бокса, где чествуют боксеров, промоутеров и всех, кто внес значительный вклад в развитие мирового бокса.