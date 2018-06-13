Лариса Билозир: На OPERAFEST TULCHYN-2018 мы установили рекорд

Об этом сообщила глава общественной организации “Жизнь и развитие общин” Лариса Билозир на своей странице в Facebook.

На второй день международного фестиваля OPERAFEST TULCHYN-2018, который состоялся в Винницкой области, взрослые зрители имели возможность посмотреть оперы Паяцы и Дон Жуан.

А вот более тысячи гостей дошкольного и школьного возраста посмотрели оперу Коза-Дереза, специально поставленную именно для детей.

– Наши дети самые лучшие, а потому заслуживают на яркие впечатления. Поэтому в этом году специально для них мы поставили детскую оперу Коза-Дереза, которая является творением выдающегося композитора Николая Лысенко, – отметила Лариса Билозир.

Она также написала о том, что накануне показа оперы инициировала детскую викторину. Победили в ней более шестисот участников, давших правильные ответы на вопросы.

Столько же детей-сирот, из малообеспеченных семей и детей участников Операции объединенных сил получили билеты и приняли участие в интерактивной развлекательной программе.

– Во время просмотра оперы мы установили рекорд, ведь более тысячи детей посмотрели первую в мире детскую оперу! И хотя через дождь были вынуждены немного перенести начало спектакля, детей это совсем не расстроило – опера им очень понравилась, – написала в соцсетиглава ОО Жизнь и развитие общин.

Также Лариса Билозир отметила, что благодаря фестивалю Тульчин стал кейсом по реализации программы внутреннего туризма и показал пример эффективного взаимодействия общества, частного бизнеса и центральной власти.

– Именно так община может сама себя развивать не только путем внедрения социальных и инфраструктурных проектов, но и через интересные и чрезвычайные события, которые являются привлекательными для туристов. Я верю, что в ближайшие годы OPERAFEST TULCHYN, который уже является настоящей жемчужиной всей Украины, станет событием мирового масштаба, – резюмировала Билозир.

Напомним, недавно депутат Винницкого областного совета Лариса Билозир передала в школы города Тульчинмолокоматы, которые должны заработать с первого сентября – после принятия Тульчинской ОТГ программы по обеспечению молоком первоклассников.