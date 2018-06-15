Поступление в вуз: легко и самостоятельно

Тестирование понемногу заканчивается и абитуриенты начинают собирать документы для поступления в вузы. Факты ICTV расскажут об особенностях и сроки поступления в вузы.

Поступление в вуз лучше пробовать на бюджет, каковы бы ни были результаты ВНО.

В этом году абитуриенты могут подать 7 заявлений на 4 специальности на место государственного заказа. Количество заявлений на контракт не ограничено.

Для вступления на отдельные медицинские специальности установлено минимальное количество баллов по биологии, химии или математики. Оно составит 150 баллов и касается специальностей Стоматология, Медицина и Педиатрия. Согласно правилам, в этом году будут приниматься сертификаты внешнего независимого тестирования 2016, 2017 и 2018 годов. Но результаты тестирования по иностранным языкам будут учитываться только по сертификатам 2018 года, поскольку в этом году тестирование претерпело изменения.

Абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования на дневную и заочную формы обучения, будут подавать заявления только в электронной форме.

Но у каждого правила есть свое исключение.

В бумажной форме подаются заявления, если:

Вступление происходит по результатам собеседования, экзаменов и/или квоте-1, квоте-2 в соответствии с условиями;

Имеются различия в фамилии, имени, отчестве, дате рождения, поле или гражданстве поступающего в его документах;

Подается иностранный документ об образовании;

Подается документ о среднем образовании, выданный до введения фотополимерных технологий его изготовления;

Отсутствуют в Единой базе данных документы о среднем или высшем образовании, которые являются основанием для допуска к участию в конкурсе (вероятность такого очень низкая);

Не можете зарегистрироваться в электронном кабинете или подать заявление в электронной форме по другим причинам, что подтверждает справка приемной комиссии учреждения высшего образования.

О важном

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузки необходимых документов начнется 2 июля и закончится 25 июля в 18:00.

Заявление в электронной форме необходимо подать в режиме он-лайн на сайте.

Документы, которые нужно загрузить и данные, которые надо ввести:

Адрес электронной почты, к которой есть доступ;

Номер, пин-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания;

Серию и номер аттестата о полном общем среднем образовании;

Отметить средний балл приложения к указанному аттестату

Скачать сканированную копию (фотокопию) приложения к документу о среднем образовании;

Скачать сканированную копию (фотокопию) цветной фотографии размером 3х4 см, что будет подаваться в учреждения высшего образования вместе с оригинальными документами.

Зарегистрировать свой кабинет будет совсем несложно, следующий этап – это подача заявлений и документов, которая начнется 12 июля. Здесь главное не волноваться, потому что система время зависает.

Если ты вступаешь на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, твой подаче заявок короче – до 18 часов 20 июля.

Абитуриенты, которые будут подавать заявки только на основе сертификатов ВНО, имеют больше времени – до 26 июля.

Творческие конкурсы будут проводиться в несколько этапов с 14 по 26 июля;

Вступительные экзамены – с 21 по 26 июля;

Собеседования – с 21 до 23 июля включительно.

Рейтинговый список абитуриентов с указанием рекомендуемых к зачислению, должен быть сформирован и обнародован не позднее 1 августа. Если ты получил рекомендацию к зачислению на государственный или региональный заказ, то подавай оригиналы до 18.00 6 августа. Зачисление проводится не позднее 12.00 часов 7 августа.

Зачисление поступающих на обучение за счет целевых льготных государственных кредитов и за средства физических и юридических лиц (контракт) проводится не позднее 30 сентября 2018.

Не знаю, веришь ли ты в судьбу, но для собственного успокоения прочти историю о силе случая, которая впоследствии изменила жизнь.

Я также была абитуриенткой, планировала поступать на режиссуру. Полгода готовилась к творческим экзаменам, даже приехала и успешно их сдала.

Кроме режиссуры, подавалась на журналистику и практическую психологию, но судьбой технической ошибки у меня сместился приоритет и режиссура опустилась на второе место, а первенство заняла журналистика.

Беспощадная система причислила меня студенткой одного из киевских высших заведений на журналистскую профессию и мой путь к режиссерской цели обвалился в один момент.

Но я ни разу не пожалела, об этом. Поэтому, значит, так должно быть. Я бесконечно рада, потому что встретила много новых людей, завела полезные знакомства и поняла, что журналистика таки больше мне по душе.

Любовь к кино всегда остается глубоко в сердце, возможно когда я к этому приду. Но пока я еще раз убеждаюсь в том, что все, что с нами происходит, имеет свои последствия.

Поэтому успехов тебе!

София Телишевская