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С марта более 250 тыс. человек покинули Украину в поисках работы – онлайн-счетчик

По данным ресурса, каждые 30 с один гражданин Украины отправляется за рубеж.

С момента запуска сайта ukrainianpeopleleaks.com, который считает в режиме онлайн уезжающих за рубеж заробитчан, счетчик ресурса превысил 250 тыс. человек.Таким образом, данные ресурса свидетельствуют, что только за весну 2018 года Украину в поисках трудоустройства покинуло четверть миллиона граждан.

По данным ресурса, каждые 30 с один гражданин Украины отправляется за рубеж.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, который ранее комментировал цифры сайта, более 3 млн украинцев постоянно работают за рубежом.

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– Нам государственная пограничная миграционная служба дала стабильную цифру, сколько наших людей находятся за границей, по их данным, фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И выехав на два-три месяца, потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот. Если взять массу людей, задействованных в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находятся 3 миллиона 200 тысяч человек, – заявил министр в эфире телеканала 112 Украина.

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