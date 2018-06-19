Программа онлайн-стажировки AEQUO Friends для студентов-юристов продлена

Юридическая компания Aequo объявила второй набор на AEQUO Friends 2018 – качественную программу онлайн-стажировки на базе собственного предприятия.

– В первый год работы платформа Aequo Friends показала отличные результаты – говорит Анна Бабич, партнер Aequo, – мы получили более 180 заявок от студентов 30 ведущих университетов Украины, проживающих не только в стране, но и за рубежом (Германия, Италия, Литва), а это говорит о высоком спросе на инновационный формат онлайн-стажировки. Стажировка посредством диджитал платформы соответствует нашей общей инновационной стратегии. Двое талантливых студентов, впечатливших нас блестящими результатами, присоединились к команде Aequo. Мы полны энтузиазма и верим в то, что второй набор будет еще более успешным. Вы талантливы. Присоединяйтесь к Aequo Friends.

Суть стажировки заключается во взаимодействии студентов с наставниками с помощью платформы, получая задания и обратную связь онлайн. При этом студент сможет выбирать задания по видам работ и практикам, что поможет сделать правильный выбор при планировании дальнейшей карьеры в юриспруденции, получить опыт, работая над знаковыми проектами, а также стать членом сообщества AEQUO Friends, пишет Политека

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте friends.aequo.ua в срок до 20 июля 2018 года.

AEQUO – прогрессивная украинская юридическая фирма с индустриальной специализацией, объединяющая высококвалифицированную команду талантливых и опытных адвокатов.

AEQUO предоставляет комплексное юридическое сопровождение в таких сферах, как антимонопольное и конкурентное право, банковское и финансовое право, интеллектуальная собственность, корпоративное и коммерческое право, слияния и поглощения, налогообложение, разрешение споров и международный арбитраж, рынки капитала.

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AEQUO названа самой инновационной юридической фирмой года в Украине по версии IFLR Europe Awards 2018, юридической фирмой года в регионе по версии The Lawyer European Awards 2017 и одной из самых инновационных юридических фирм в Европе согласно Financial Times Innovative Lawyers 2015-2017.

Напомним, что апелляцию по результатам ВНО 2018 можно будет подать после объявления результатов каждого предмета.