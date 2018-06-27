Сегодня в Днепре супруга президента Марина Порошенко открыла первый в Украине инклюзивный парк с учетом потребностей особых детей.

– Сегодня в Днепре праздник – открылся первый инклюзивный парк в Украине. Его с нетерпением ждали и дети, и родители. Идея парка родилась в декабре 2017 года, когда мы открывали первый в Украине инклюзивного-ресурсный центр в Солонянской школе №1. Тогда и решили создать интересный, современный, доступный интерактивный парк равных возможностей для всех детей. Благодарна руководству области, за инициативность и креатив. Они воплощают проекты, которые улучшают жизнь жителей региона. Видим результат и благодарность людей. Этот парк станет любимым местом отдыха многих детей, – отметила Марина Порошенко.

По словам Первой Леди, аналогичные парки будут открываться по всей Украине.

– Президент Петр Порошенко акцентирует внимание на создании равных условий для всех детей. Это значит, что особые мальчики и девочки могут свободно воспитываться вместе со сверстниками, – сказал председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. – С учетом потребностей таких детей мы реконструируем школы. Сейчас в регионе 150 школ, где вместе с ровесниками учатся почти полтысячи детей с инвалидностью – это вдвое больше, чем год назад. В учебных заведениях мы обустроили 51 медиатеку и 18 ресурсных комнат. Еще один успешный проект – инклюзивный парк в Днепре.

По словам советника губернатора области Юрия Голика, никогда ранее государство не уделяло такого внимания инклюзии, ранее она заканчивалась на пандусах.

Другого детского инклюзивного парка в стране еще не существует. Поэтому он родился в Днепре. Первые месяцы эксплуатации игровой площадки покажут, какие элементы можно усовершенствовать. Их планируем использовать в парках по всей области. Наша цель проста – каждое место отдыха должно быть доступным для всех детей без исключения. Положительным опытом готовы делиться с другими регионами, – заявил Голик.

Проект парка разработал Днепровский архитектор Сергей Дербин. По его словам, парк вполне безопасен для игр и развлечений.

– Экологически чистая поверхность парка не скользит, она упругая и мягкая, чтобы не травмироваться при внезапном падении. Тем, у кого слабое зрение, самостоятельно сориентироваться помогает тактильная плитка, – рассказал Дербин.

К инклюзивному парку ведут три входа. У каждого из них – карта, которая рассказывает, где и что расположено. Также вблизи каждой игровой локации расположены информационные таблички. Кроме правил поведения на площадке, на них можно найти интересные данные о городе Днепр, вспомнить азбуку. Благодаря шрифту Брайля, их в состоянии прочитать и дети с проблемами зрения.

В парке расположена усадьба Ранчо с ковбойской тематикой. Внутри яркого домика – сенсорные панели. Нажав на кнопку, дети получают задание на английском языке. Такие интерактивные игрушки предназначены для развития мышления, внимания и логики.

25-метровый Оранжевый тоннель содержит игрушки, смонтированные на удобной высоте, они реагують на прикосновения и отзываются на украинском языке.

В парке можно покачаться с друзьями или родителями на качелях равных возможностей, прокатиться на карусели, сыграть в необычный баскетбол. Для семейного отдыха – столы со скамейками. За ними комфортно даже тем, кто в инвалидной коляске.

– Травяное покрытие в парке двух типов. Газонная трава, на которой можно и нужно валяться и по которой можно бегать. Искусственная трава – в местах примыкания парка к самому скверу, – пояснил Голик. – Есть специальные качели, на которые можно заехать на коляске, зафиксировать ее и качаться. Есть качели для родителей с ребенком, на которых ребенок сидит отдельно от родителей. Парк сделан так, что везде можно проехать на коляске, провезти коляску с ребенком, кататься по парку на роликах.

Стоимость проекта составила 21 млн грн., он был профинансирован из областного бюджета. Инклюзивный парк – совместный проект Днепропетровской ОГА и Благотворительным Фондом Петра Порошенко в рамках социальной программы супруги Президента Украины Марины Порошенко.

Напомним, что в декабре Первая леди страны Марина Порошенко и глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко открыли уникальный инклюзивного-ресурсный центр, где будут оказывать психолого-педагогическую поддержку детям с особыми потребностями.