УПЦ: Решение об автокефалии должно приниматься в Украине

Решение об автокефалии должно приниматься не в Константинополе, не в Москве, а в Киеве и только после преодоления раскола.

Об этом Радио Свобода заявил Николай Данилевич, протоиерей, пресс-секретарь УПЦ (МП), комментируя слова Вселенского патриарха Варфоломея о том, что Константинополь никогда не признавал церковной власти Москвы над Украиной.

Протоирей отметил, что это не первое заявление такого рода, которое звучало из уст представителей Константинопольского патриархата. Это точка зрения архиереев, патриарха. Но это еще не точка зрения церкви. Точку зрения церкви выражает собор, синод, то есть коллегиальный орган управления церковью. Тем не менее, ошибочно будет считать, что УПЦ против автокефалии, говорит Данилевич. Но в настоящее время решение принято именно такое.

– Наша позиция – сначала должно быть единство, а затем Томос. Нам нужно преодолеть церковное разделение, раскол, который есть в Украине, здесь. Поэтому решение должно быть в Киеве. Не в Константинополе, не в Москве, – сказал протоирей.

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Протоирей также считает, что решение украинского вопроса должно быть принято так, чтобы не было нарушено всеправославное единство.

Напомним, что президенты Украины Леонид Кравчук (1991-1994 годы), Леонид Кучма (1994-2005 годы) и Виктор Ющенко (2005-2010 годы) подписали обращение по автокефалии Украинской поместной православной церкви.