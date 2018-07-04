СМИ: Трудовая миграция стала катастрофой для Украины

По информации журналистов, большую роль в процессе сохранения трудоспособных украинцев в стране должно сыграть государство.

По данным онлайн-опроса издания Деловая столица, 55% респондентов считают трудовую миграцию катастрофой для Украины. Из опроса вытекают также процентные преимущества в миграционных настроениях украинцев: больше половины опрошенных стремятся трудоустроиться за границей. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

По информации журналистов, большую роль в процессе сохранения трудоспособных украинцев в стране должно сыграть государство. Таким образом, сохранение или замещение высокоспециализированных кадров не будет происходить без создания более благоприятных условий как для бизнеса, так и для населения. По меньшей мере – в области налогообложения.

– Это переход от налога на прибыль к налогу на выведение капитала, и это налоги, связанные с фондом оплаты труда… То же самое для работника: если он будет платить меньший налог на доходы, то для него это будет стимул здесь (в Украине, – ред.) находиться, – рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

Еще одним важным фактором является доступ к кредитам, что позволит работникам покупать жилье, а значит, привязать себя к месту работы и жительства. Впрочем, принятие новых актов не будет иметь никакого смысла, пока в Украине не начнут выполнять уже имеющиеся законы.

Напомним, что в Евросоюзе после принятия безвиза происходит бум украинской рабочей силы. Между тем, в Украине на предприятиях бьют тревогу. В городах исчезают целые маршруты, ведь перевозчики не могут найти водителей. А только что открытые новые заводы и фабрики работают в полсилы.