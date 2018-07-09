В метро Киева могут появиться туалеты

Министерство регионального развития планирует рассмотреть предложение по проектированию общественных туалетов в метро.

Минрегион обновляет государственные строительные нормы и планирует рассмотреть предложение по проектированию общественных туалетов для пассажиров на станциях метро или при входах в них.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

– Вопрос наличия на станциях метрополитена туалетных комнат, доступных для обычных людей (пассажиров метро), не новый и периодически поднимается гражданами… Но проектирование публичных туалетов на станциях метрополитена в государственных строительных нормах сейчас не предусмотрено.

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Поэтому сейчас, обновляя ГСН по метрополитеном, мы решили также проанализировать и этот вопрос и рассмотреть предложение о введении новой нормы, которая будет касаться возможности проектирования туалетов на станциях метро или при входе в них, – сказал он.

К слову, в киевской мэрии сказали, когда закроют мост Метро в Киеве на капитальный ремонт.