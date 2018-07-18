Научиться счастью. Работают ли тренинги по личностному росту

Чего только не предлагают на тренингах личностного роста. Стать успешным бизнесменом без начального капитала, выйти замуж за мужчину мечты за месяц, или стать счастливым человеком без особых усилий. Факты ICTV решили узнать, как работают психологические мастер-классы и или оправдываются ли их обещания.

Тренинги личностного роста предлагают нам решения едва ли ни любой проблемы. Не уверен в себе – иди на мастер-класс. Не знаешь, как начать собственное дело – не проблема. Не клеится личная жизнь – скорее за помощью!

Желание преодолеть проблемы, которые мешают жить полноценно – естественное человеческое качество, которое помогает расти и получать удовольствие от личных побед. Помогают ли в этом психологические курсы? Стало ли вместе с ними больше среди нас успешных и счастливых? Наверное, если бы так было, аудитории на этих занятиях значительно поубавилось бы.

Чего хотят научиться на тренингах личностного роста

Психологи говорят, что идти за новыми знаниями нас не в последнюю очередь толкает требование современного мира быть всегда осведомленными и успевать за изменениями тенденций.

– Сейчас уже не от возраста зависит успешность, а от того, насколько быстро человек осваивает информацию. Поэтому он ищет пути как можно быстрее получить какие-то навыки и таким образом быстрее развиваться и догонять современный ритм жизни, – говорит психолог Ирина Форостяна.

В профессиональной сфере подобные мотивы действительно дают результаты. Прокачать знания иностранного языка или изучить компьютерную программу действительно можно, пройдя учебный курс.

Однако, можно ли изменить себя и начать жить по-новому в лучшем случае за месяц курсов личностного развития? А нередко коучи предлагают такие навыки получить вообще за несколько часов.

Самые популярные на сегодня психологические тренинги посвященные развитию:

личной эффективности

коммуникативных навыков

лидерства

При этом организаторы таких курсов не скупятся на обещания того, что получат посетители.

Что обещают коучи

Во время психологических курсов нам посылают приятный месседж – достичь можно чего угодно, делать это легко, стоит только повторить путь успеха тренера. Реальность, к сожалению, опровергает эти утверждения.

Получить что-либо только благодаря желанию сложно. Наоборот, чтобы достичь цели, необходимо постоянно прилагать усилия. И посещение тренингов – лишь небольшая часть работы, которая без системного подхода не принесет ожидаемых результатов.

Изменить себя – это трудности и дискомфорт, которые переносят жизнь человека на новый качественный уровень. Однако вряд ли это говорят во время тренинга. Скорее всего, чтобы поддержать позитивный настрой, посетители услышат обещания легкого пути к изменениям. Такая ситуация может только навредить и убить желание действовать уже после первых трудностей.

Повторить успех тренера – вообще дело непредсказуемое. Очень заманчивое предложение – не идти своим путем, взять готовый алгоритм, повторить действия коуча и ждать успеха. Никаких гарантий, что то, что сработало у одного человека, получится и у другого, нет. Каждая личность по-разному воспринимает различные процессы и реагирует на них.

Причины популярности личностных тренингов

Главная – курсы действительно помогают. Но, как уже писалось выше, все индивидуально. Ключевой залог успеха – это человек, который пришел учиться на тренинг.

Эксперты считают, что наиболее действенным мастер-класс будет для личности, имеющей ресурсы для борьбы с трудностями. Ведь в условиях уверенности в себе человек наиболее эффективно может воспринимать и применять новую информацию.

Другая причина – сладкие обещания легких результатов. Конечно, если реклама тренинга будет сообщать, что изменения – процесс трудный, длительный и не гарантирует успеха, вряд ли она соберет аудиторию.

Почему они не работают

Часто на тренинги приходят лица, которые воспринимают их как единственный способ изменить жизнь. Каким бы хорошим ни был курс, изменения может воплотить только сам человек. Поэтому складывается ситуация, когда возникают ожидания от посещения курсов, намного больше, чем то, что могут дать занятия.

Другой аспект – личность тренера. Люди, которые собирают аудиторию, безусловно, умелые психологи. Однако качество знаний каждого конкретного коуча отличается.

Все они без исключения создают собственный положительный имидж, который и помогает привлечь слушателей. В то же время одни тренеры действительно дают уникальные и полезные знания, а другие – просто применяют эффектные приемы, которые могут очаровать во время мастер-класса, а по его завершению быть абсолютно ненужными.

Как выбрать мастер-класс

Психологические курсы – хорошая возможность узнать что-то новое о себе. Чтобы их посещение не было омрачено разочарованием, необходимо обратить внимание на несколько моментов:

квалификация тренера: наличие соответствующего образования, статуса участника профессиональной психологической ассоциации и опыта.

стоимость занятий: на украинском рынке цены очень разные. Они колеблются от 200 до 6000 гривен и даже нескольких десятков тысяч. Все зависит от продолжительности курсов. Стоит понимать, что профессионал не будет делиться наработанным годами знаниями за несколько сотен гривен. В то же время 4000 гривен за пару часов интенсива – вряд ли адекватная цена. Поэтому необходимо обращать внимание на соотношение цены и того, что за нее предлагает организатор.

программа тренинга: обязательно должен быть примерный план того, как будет проходить обучение, информация о том, включают ли курсы практические занятия, какие методы применяет тренер. Эти знания помогут определиться, будет ли приемлемым и комфортным курс для конкретного человека.

Помочь понять, что представляют собой тренинги личностного развития без особых финансовых потерь, могут вебинары. Как правило, они стоят не дорого или проводятся бесплатно. Поэтому, если есть колебания относительно посещения мастер-классов, можно просмотреть подобную лекцию онлайн и потом уже принимать решение.

И напоследок. Занятия по личностному росту бывают разными. Категорически говорить о неэффективности всех тренингов, конечно же, нельзя. Курсы могут стать действительно хорошим дополнением и источником вдохновения во время сложной работы над собой. Главный залог их эффективности – расчет на собственные силы и понимание того, что новые знания подпитывают и помогают достичь цели, но не воплощают ее.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк