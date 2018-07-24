В Украине отключают аналоговое ТВ: инструкция по переходу на цифру

Цифровое телевидение врывается в Украину уже с 1 августа, когда начнется отключение аналогового сигнала.

Подключить цифровое телевидение первыми в Украине придется в Киевской и Кировоградской области, а затем и по всей Украине. Чтобы не остаться с белым шумом вместо картинки, придется перейти на цифровой сигнал. Как это сделать – читайте ниже.

Как перейти на цифру

Если в вашем населенном пункте поддерживается цифровой эфирный сигнал, то для того, чтобы не остаться без ТВ после отключения аналогового сигнала, достаточно купить и установить ТВ-тюнер. Данный аппарат выбрать не сложно, его рекламируют повсеместно. Стоимость ТВ-тюнеров начинается от 320 грн. Кстати, в новых телевизорах может быть встроенный тюнер Т2.

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Как настроить ТВ-тюнер

Для начала подключаем антенну к ресиверу, а ресивер – к телевизору. Желательно через HDMI кабель, так качество изображения будет максимально четким. Если такового нет, то через обычные “тюльпаны”, они идут в комплекте с приставкой, как правило. Разъемы смотрим в инструкции. Если антенна с усилителем, для начала отключаем его, потом всегда можно включить.

После запуска выбираем нужный видеовход и в стартовом меню выбираем автопоиск. После того, как поиск закончится, тюнер предложит вам добавить найденные каналы. Процесс завершен!

К слову, обратите внимание на другие изменения, которые произойдут в Украине с 1 августа.