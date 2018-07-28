Выборы ректора ОНМУ: МОЗ обжалует решение Печерского суда

Новое решение суда может покрыть убытки университета. Министерство здравоохранения Украины будет добиваться в суде отмены мер обеспечения иска бывшего ректора ОНМУ Валерия Запорожана.

Об этом сообщает издание Справжня Варта со ссылкой на собственные источники.

– Министерство здравоохранения Украины, как ответчик, наделен процессуальными полномочиями, воспользуется своим правом ходатайства перед судом об отмене мер обеспечения иска. Заметим, что суд может потребовать от лица, обратившегося с заявлением об обеспечении иска, обеспечить возмещение убытков ответчика, которые могут быть вызваны обеспечением такого иска, – отмечает издание.

Как сообщалось ранее, вчера Печерский районный суд Киева запретил Министерству здравоохранения объявлять конкурс на замещение должности ректора Одесского национального медицинского университета. Таким образом, Печерский районный суд Киева оказался более лояльным к бывшему ректору Одесского медуниверситета и удовлетворил его требование.

По мнению юристов, с которыми довелось общаться изданию, Печерским судом в запрете на обьявления конкурса на замещение вакантной должности ректора не был учтен принцип соразмерности с требованиями истца, которые могут быть заявлены в будущем, поэтому указанный в иске способ защиты прав истца также не подлежит удовлетворению.

– Не следует забывать, что это печерское решение пока не вступило в силу и, конечно же, будет обжаловано, поскольку не является обоснованным, но крайне сомнительным с правовой точки зрения, – отмечают эксперты.

Напомним, что ранее Приморский районный суд Одессы постановлением от 20 июля 2018 года отказал Валерию Запрожану в удовлетворении заявления о запрете Министерству здравоохранения Украины объявлять конкурс на замещение должности ректора ОНМедУ. Валерию Запорожану также было отказано в других требованиях, в частности, в отмене приказа МОЗ о его увольнении и запрете проверки деятельности ОНМедУ комиссией министерства.

– Наш суд может не только отменить любое решение профильного министерства: он может, действительно, запретить ему провести выборы ректора. Так уж устроена судебная система, – поведал Южному Курьеру экс-ректор Харьковского национального университета радиоэлектроники Эдуард Рубин. – И если ректор находился у руля вуза 24 года, поверьте, у него есть увесистый “чемодан с аргументами”, чтобы подкрепить в суде свою позицию. И да: безусловно, у Минздрава есть все, чтобы подать апелляцию на решение “самого честного в мире” Печерского суда, которое пока не вступило в силу.

– Решение Печерского суда – нехороший сигнал. Если мы идем в Европу, необходимо ориентироваться, в том числе, на ее ценности и стандарты. А значит – и на прозрачные выборы руководства высших учебных заведений, За 24 года у руля университета к хозяйственным “инициативам” бывшего ректора ОНМедУ накопилось много вопросов. То, что Валерий Запорожан не пустил в вуз проверку из министерства, говорит лишь о том, что ему есть что скрывать. И чтобы опровергнуть эти подозрения, нужно идти на выборы, а не добиваться их запрета, это – крайне слабая позиция, – считает адвокат, член Союза юристов Украины, экс-глава областного управления ГФС Михаил Гагаркин.

Его коллега, член Союза адвокатов Украины Александр Гунченко отмечает: Решение Печерского суда не запрещает МОЗ Украины назначить временно исполняющего обязанности ректора ОНМедУ до того, как разрешится вопрос о законности увольнения предыдущего ректора университета. Поэтому Константин Аймедов и новая команда, без сомнений продолжат исполнять свои обязанности. В любом случае, представители Министерства здравоохранения Украины могут обжаловать указанное определение суда, если они считают, что это решение нарушает их права.

В Минздраве решения Печерского суда ещё не видели. Поэтому все равно объявили конкурс на вакантную должность ректора, а решение суда будут оспаривать.