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Burisma Group поддержала крупнейший украинский фестиваль детской песни Черноморские Игры

Специальный приз от Burisma Group получили авторы музыки и слов песни Качаю Тимофей Решетько и Андрей Осадчук, которую исполнил дуэт Арина Никонова и Виктор Шевченко.

Международная энергетическая группа Burisma стала меценатом ХVИ Всеукраинского благотворительного детского фестиваля Черноморские игры. В этом году на вокальное соревнование были зарегистрированы более пятисот участников из всех уголков Украины. Пятьдесят сильнейших соревновались за звание лучшего на Скадовский набережной.

Гран-при фестиваля получила Элина Иващенко. Она заняла первое место в категории Девушки. Старшая группа.

– Я очень счастлива. Эмоции невероятные. Я держу эту статуэтку в руках и не понимаю, что я получила гран-при, я стала победительницей, – говорит Иващенко.

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Burisma Group поддержала крупнейший украинский фестиваль детской песни Черноморские Игры / 6 фотографий

Для наибольшей газодобывающей компании Украины Burisma Group поддержка талантливых детей является важной частью масштабной программы корпоративной социальной ответственности. Операционные предприятия Группы активно участвуют в инфраструктурных проектах в регионах деятельности, восстанавливая дороги, школы, детские площадки, способствуя всестороннему развитию местных общин.

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Чтобы поддержать талантливую молодежь и развитие украинской песни, компания Burisma Group учредила специальную премию Лучшая украинская авторская песня. В этом году победила композиция Качаю, которую выполнили победители Черноморских игр в категории Группы – дуэт Арина Никонова и Виктор Шевченко. Специальный приз от Burisma Group получили автор музыки Тимофей Решетько и автор слов Андрей Осадчук.

–  Для Burisma поддержка талантливой молодежи – это залог устойчивого развития страны. Это энергия будущего, которая вместе с энергией нашей компанией, способна генерировать положительные изменения, делать нашу страну энергонезависимой и енергобезопасной. Наибольший песенный фестиваль уже является визитной карточкой Украины. В течение многих лет музыкальный детский форум способствует развитию диалога культур между различными народами и странами. Burisma является меценатом мероприятия, поскольку всесторонне поддерживает большой социокультурный проект и беспокоится о будущем Украины, – говорит советник Совета директоров Burisma Group Вадим Пожарский.

В компании важной миссией считают создание условий для всесторонней реализации украинских талантов, поддерживать и масштабировать энергию украинской песни в мире.

Самыми известными выпускниками Черноморских игр в разные годы становились: Тина Кароль, Надя Дорофеева, Настя Каменских, Иван Дорн, Мика Ньютон, Иван Березовский, Александр Панайотов, MamaRika, Юлия Войс, Кирилл Туриченко, Женя Анишко, Юлия Санина и другие украинские исполнители. В этом году известные зоркие также выступали на сцене Скадовска.

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