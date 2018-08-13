Пакет малыша: как получить помощь при рождении ребенка

Осенью в Украине заработает проект предоставления одноразовой помощи при рождении ребенка – пакет малыша.

Об этом напомнила и.о. Госсекретаря, руководитель Секретариата Государственного секретаря Министерства юстиции Украины Елена Косолапова, передает Минюст.

Пакет малыша предусматривает предметы первой необходимости: пеленки, подгузники, детскую одежду для новорожденных, средства гигиены, полотенце, одеяла, игрушку.

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– Одноразовое пособие «пакет малыша» будет выдаваться маме или законному представителю ребенка при выписке новорожденного ребенка из роддома. Факт передачи помощи будет фиксироваться в акте приема-передачи и в журнале учета, – объяснила процедуру получения Косолапова.

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