Парад ко Дню независимости: повод для гордости или пережиток прошлого

Военный парад стал уже традицией Дня независимости. Факты ICTV узнавали, какие изменения будут в этом году и что об этом думают обычные киевляне.

В первые годы после провозглашения независимости, во время правления Леонида Кравчука, который оставил Украину без ядерного оружия, церемонии не проводили из-за того что:

Украина официально позиционировала себя, как безъядерное внеблоковое государство. Исходя из этой концепции, мы считали, что нам не нужно демонстрировать военную силу, а нам нужно демонстрировать мирную силу украинскую.

Первый парад к этой дате был проведен на столичном Крещатике в 1994 году. В нынешнем году на военном параде ко Дню независимости Украины планируется впервые продемонстрировать практически все новые образцы техники и вооружения: оперативно-тактический комплекс Грім-2, высокоточную систему залпового огня Вільха, автоматизированную РСЗО Верба, новую самоходную 155-милимметровую гаубицу Богдана и другие новейшие технические достижения. Отдельно отмечается, что танк Нота пока демонстрироваться не будет, но это подтверждает возобновление его разработки.

Всего в параде войск будет представлено более 250 единиц военной техники.

– К 27-й годовщине независимости Украины в Вооруженных силах Украины продолжается подготовка вооружения, военной техники и парадных расчетов к участию в параде войск, – отметил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Также в параде примут участие командирские внедорожники Богдан-2351, санитарные автомобили Богдан-2251 и полноприводные грузовики Богдан-6317, которые производятся на Черкасском автомобильном завод Богдан.

Кроме того, на Софиевской площади будет представлен бронированный многофункциональный автомобиль повышенной проходимости Барс-8, оснащенный 120-милимметровым мобильным минометным комплексом.

На Майдане Независимости в торжественных мероприятиях по случаю празднования 27 годовщины независимости Украины и 100-летия украинской государственности примут участие 4,5 тысячи военнослужащих.

Также в параде примут участие 15 стран-партнеров, среди которых есть представители государств, входящих в Североатлантический альянс, а также высокие гости из дружественных стран.

– Всего по главной улице столицы пройдут 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины, – отметил министр обороны Степан Полторак.

Впервые на торжествах военнослужащие будут использовать воинское приветствие Слава Украине! – Героям слава!, вместо приветствий советского образца.

За и против

Степан Полторак отметил, что парад ко Дню независимости – это, своего рода, отчет военных перед обществом о состоянии обороны.

– На фронте большинство людей не видит, что происходит. Мы знаем, что наши военные защищают нашу страну. Но то, в каком состоянии они находятся, народ Украины может увидеть, в том числе, и на военном параде. Это очень важно для каждого военного, потому что это, своего рода, отчет перед обществом о том, в каком состоянии мы находимся, – заверил министр.

Общаясь с разными поколениями, мы узнали, что думают простые киевляне и гости столицы о таких празднованиях Дня независимости.

Татьяна, 20 лет : Меня очень раздражает эта штука: новая власть – новая история, новые кумиры, надо сносить Ленина, теперь отменим парад и так далее. Солдаты, которые погибали миллионами, защищая родную землю от агрессора, по моему мнению, заслуживают почитания. Война – плохо, любовь к своему – хорошо. Видеть новые разработки тоже важно.

: Меня очень раздражает эта штука: новая власть – новая история, новые кумиры, надо сносить Ленина, теперь отменим парад и так далее. Солдаты, которые погибали миллионами, защищая родную землю от агрессора, по моему мнению, заслуживают почитания. Война – плохо, любовь к своему – хорошо. Видеть новые разработки тоже важно. Андрей, 24 года: Парад, в его нынешнем виде, это пережиток прошлого, где пытаются показать, сколько у нас всего есть и какое минобороны молодец. Празднование с таким размахом влечет за собой колоссальные затраты. Я не против парада, но он требует изменений и минимализма, пусть лучше покажут только новинки и инновации, а не многотонную технику и намуштрованых солдат.

Парад, в его нынешнем виде, это пережиток прошлого, где пытаются показать, сколько у нас всего есть и какое минобороны молодец. Празднование с таким размахом влечет за собой колоссальные затраты. Я не против парада, но он требует изменений и минимализма, пусть лучше покажут только новинки и инновации, а не многотонную технику и намуштрованых солдат. Матвей, 28 лет : Я не считаю, что наша независимость является правдивой. На мировой арене многие государства проводят военные парады, это некий способ помериться у кого больше оружия. Иногда кажется, что новую технику изготавливают только для того, чтобы похвастаться на параде, но цель оружия другая. Сегодня в Украине это оружие и эти солдаты нужны в другом месте.

: Я не считаю, что наша независимость является правдивой. На мировой арене многие государства проводят военные парады, это некий способ помериться у кого больше оружия. Иногда кажется, что новую технику изготавливают только для того, чтобы похвастаться на параде, но цель оружия другая. Сегодня в Украине это оружие и эти солдаты нужны в другом месте. Алиса, 26 лет: Меня смущает то, что государство не выделяет средства на важные потребности общества. Зато финансы для проведения показательных парадов в бюджете есть. Досадно.

Меня смущает то, что государство не выделяет средства на важные потребности общества. Зато финансы для проведения показательных парадов в бюджете есть. Досадно. Марк, 30 лет: Это демонстрация силы и, частично, военной мощи. Сейчас для Украины актуально показать, что она сильная, но в другое время я бы так не думал.

Молодое поколение в большинстве своем не видит большой необходимости в проведении таких парадов. Их смущает нереациональное использование денег, которые точно есть, куда потратить в стране.

Среди прохожих на Майдане мы спросили и людей среднего и старшего возраста, что они думают о таком праздновании независимости.

Остап, 48 лет : Этот парад будет одним из крупнейших за прошлые годы, да он нужен! Мир должен видеть, что наша армия ожила и, даже больше скажу, – родилась заново.

: Этот парад будет одним из крупнейших за прошлые годы, да он нужен! Мир должен видеть, что наша армия ожила и, даже больше скажу, – родилась заново. Валерий, 51 год : Конечно, парады – это некая атрибутика авторитаризма, игра мышцами, способ внушить народу силу действующей власти, уверенность в мощи устоев, в стабильности режима. Это зрелище направленного связующего воздействия на массы, эффективной патриотизации. И, поэтому, военные парады происходят практически во всех цивилизованных странах – в дни их национальных праздников. Для нас, страны, которая ведет оборонительную войну с очень сильной армией агрессора, парад – еще и важное оружие в пропагандистской войне. Поэтому я за парад.

: Конечно, парады – это некая атрибутика авторитаризма, игра мышцами, способ внушить народу силу действующей власти, уверенность в мощи устоев, в стабильности режима. Это зрелище направленного связующего воздействия на массы, эффективной патриотизации. И, поэтому, военные парады происходят практически во всех цивилизованных странах – в дни их национальных праздников. Для нас, страны, которая ведет оборонительную войну с очень сильной армией агрессора, парад – еще и важное оружие в пропагандистской войне. Поэтому я за парад. Григорий, 71 год : Народу нужна вера в то, что его оберегают. Такие парады дают людям ощущение защищенности. Нам, пока что, это очень нужно.

: Народу нужна вера в то, что его оберегают. Такие парады дают людям ощущение защищенности. Нам, пока что, это очень нужно. Мария, 63 года: Хочу мира, не надо ни войны, ни парадов.

– Военный парад это возможность пригласить украинских союзников совместно посмотреть на Вооруженные силы Украины и напомнить еще раз всему миру о российско-украинской войне, а также о том, что мы продолжаем бороться за нашу независимость. Не за отдельные куски Слобожанщины, Приазовья или Донщины, а за право быть независимым государством, которое само распоряжается своим будущим, – считает политолог Станислав Федорчук.

Также эксперт отметил, что украинское общество часто закрывает глаза на то, что происходит на фронте. От малодушия. От переутомления. Страха. Военный парад – это также и форма терапии, которая проводится с обществом. И демонстрирует, что у нас нет сильной армии Европы или мира. Но та, которая есть, выполняет свой долг перед украинским народом. В первую очередь.

Опыт других стран

Военные парады проводятся почти во всех развитых, и не очень, странах мира. Украина, Израиль, Франция, Испания, Италия, Швейцария, Индия, Великобритания, Турция, Греция, все страны Восточной Европы, Мексика, не говоря уже об Иране, Ираке, обеих Кореях, Японии, и, куда же без России – и это еще не все перечень государств, где проводят военные парады.

Такие парады для каждого имеют особый смысл и значение. Для Украины – это демонстрация того, что армия у нас есть, она уже хорошо вооружена, обучена и способна дать отпор. Для других – это дань истории и памяти. А кто-то вообще считает парады костюмированными праздничными шоу. У каждого своя правда.

Стоит отметить, что страсть к парадам зародилась и у Дональда Трампа. Президент США поручил Пентагону запланировать большой парад вооруженных сил в Вашингтоне. Западные СМИ сообщают, что Трамп хочет провести парад с танками и самолетами, (известно, что его очень впечатлил парад на Елисейских полях в Париже в прошлом году). Первый за более чем 30 лет военный парад в США должен был пройти в День ветеранов 11 ноября, во время празднования 100-летия победы в Первой Мировой войне. Но позже Белый дом решил отсрочить событие на год.

Что касается Китая, то в Пекине огромный военный парад проводят в День образования страны. В нем принимают участие более 10 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники. В последние годы дату переносят на начало осени и посвящают победе над японским милитаризмом.

В России подобного рода действо происходит 9 мая, так РФ празднует День Победы.

В Индии на День республики (день обретения независимости от Великобритании) устраивают грандиозный обзор нового вооружения. К тому же, традиционно солдаты различных видов войск разыгрывают между собой приз за звание лучших марширующих.

Во Франции ежегодный военный парад принимает столица Париж 14 июля, в День взятия Бастилии. Огромные колонны бронетехники проходят под Триумфальной аркой.

Оригинальные, приверженцы демилитаризации со времен Второй мировой войны, японцы проводят ежегодный обзор сухопутных сил так называемой самообороны страны. При этом, он не привязан к одной конкретной дате, и постоянно проводится в разных местах.

Военные парады в Израиле проводят в День Иерусалима, когда город был объединен в ходе Шестидневной войны 1967 года. До 1973 парады в честь этого события проходили ежегодно. Затем только по юбилейным датам. В 2016-м традицию ежегодных парадов возобновили указом премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В Британском Королевстве военные парады – непременный, и, в основном, костюмированный, спутник больших праздников. Военная техника выезжает на улицы городов не часто, и участники маршей выглядят довольно красочно. В Лондоне ежегодный военный парад проводится 11 ноября в день памяти погибших в мировых войнах, а также на всех торжествах в честь королевского дома. В Шотландии парад посвящается Дню независимости – 24 июня.

Турция ежегодно проводит в Анкаре парад в честь Дня победы с обязательным использованием всех моделей имеющейся военной техники.

Каждая страна, даже занимая нейтральную позицию, проводит военные парады с целью демонстрации своей мощи и могущества. Пусть лучше эта сила будет показана на параде, чем в военных конфликтах.

Острым вопросом для полемики остается целесообразность проведения парада во время войны и перед выборами, и оправданность расходов на такие торжества. Точных затрат на подготовку парада не публикуют, поэтому мы не можем знать наверняка, сколько стоит демонстрация военной мощи.

Существует мнение, что лучше было бы потратить эти деньги на нужды армии, чтобы этим не занимались волонтеры, или же оборудовать больницы новым оборудованием. Но всегда останутся те, кто за и те, кто против.

Напомним, что военный парад, посвященный 27-й годовщине независимости состоится на Крещатике и Майдане Независимости 24 августа.

Фото: сайт президент Украины, укринформ

София Телишевская