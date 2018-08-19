Поздравления с Яблочным Спасом 2018

Факты ICTV решили собрать для вас стихотворные поздравления с Яблочным Спасом.
19 августа украинцы отмечают христианский праздник Яблочный Спас.
Это второй из трех Спасов. Его еще называют Великий Спас, Второй Спас, Спас на горе, Преображение, Преображение Господне.
Считается, что с наступлением Яблочного Спаса заканчивается лето и приходит пора осени. После этого праздника, действительно, становится прохладно.
Факты ICTV решили собрать для вас стихотворные поздравления с Яблочным Спасом.
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За окнами радостный Яблочный Спас!
Мы счастья с собой наберем про запас!
Улыбок и верности, крепких семей!
Желаем вам солнечных ласковых дней!
***
Здоровьем наполнится тело дух
И сразу отпрянет коварный недуг!
Успехов, тепла, чистоты, красоты
В карьере достигнуть большой высоты!
***
Как приятно летнею порой
Слово Божье в сердце отдается!
Пахнет яблоками Спас Второй –
Он недаром Яблочным зовется;
***
Яблоками пахнет все вокруг –
Символом прекрасной, светлой нови!..
Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг!
Счастья Вам, удачи и здоровья!
***
Поспели яблоки в саду,
Народ собрался в храме…
К нему сегодня я приду
С созревшими плодами
И их раздам, как каждый год,
Не пропустив ни разу…
Пусть счастье нынче к вам придет!
И с Яблочным вас Спасом!
***
С Яблочным Спасом! С Яблочным Спасом!
К осени дело ─ готовьте запасы.
В белых одеждах святите плоды,
Чтобы зимою не ведать нужды.
***
Спелое яблоко с верою съешь,
И непременно дождешься чудес!
Пирог испеките, друзей угощайте.
Лето уходит ─ осень встречайте…
***
Спас Яблочный – Преображение Господне,
Величие Божественное явлено сегодня.
Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,
Освящен урожай, и благодати дверца
Откроется для всякого, кто ищет.
Да не оставит вас Всевышний!
***
Яблок полон сад стоит,
Что в приходе освещают,
А потом пекут бисквит
И детей им угощают.
***
Полюбуйтесь на закат!
Песен спойте с нами!
Как чудесен временами
Спелых яблок аромат.
***
Яблочный Спас! Яблочный Спас!
Преображенье Господне!
Пусть же звучат специально для Вас
Все поздравленья сегодня,
Пусть все поют и танцуют вокруг,
Звонко играют гармони,
Счастье, как спелое яблоко, вдруг
Вам упадет на ладони!
Ранее Факты ICTV писали о традициях и истории Яблочного Спаса.