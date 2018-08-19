Поздравления с Яблочным Спасом 2018

Факты ICTV решили собрать для вас стихотворные поздравления с Яблочным Спасом.

19 августа украинцы отмечают христианский праздник Яблочный Спас.

Это второй из трех Спасов. Его еще называют Великий Спас, Второй Спас, Спас на горе, Преображение, Преображение Господне.

Считается, что с наступлением Яблочного Спаса заканчивается лето и приходит пора осени. После этого праздника, действительно, становится прохладно.

Факты ICTV решили собрать для вас стихотворные поздравления с Яблочным Спасом.

Читайте: Медовый Спас: что вы знаете о традициях праздника – ТЕСТ

За окнами радостный Яблочный Спас!

Мы счастья с собой наберем про запас!

Улыбок и верности, крепких семей!

Желаем вам солнечных ласковых дней!

***

Здоровьем наполнится тело дух

И сразу отпрянет коварный недуг!

Успехов, тепла, чистоты, красоты

В карьере достигнуть большой высоты!

***

Как приятно летнею порой

Слово Божье в сердце отдается!

Пахнет яблоками Спас Второй –

Он недаром Яблочным зовется;

***

Яблоками пахнет все вокруг –

Символом прекрасной, светлой нови!..

Жизнь прекрасна! С праздником, мой друг!

Счастья Вам, удачи и здоровья!

***

Поспели яблоки в саду,

Народ собрался в храме…

К нему сегодня я приду

С созревшими плодами

И их раздам, как каждый год,

Не пропустив ни разу…

Пусть счастье нынче к вам придет!

И с Яблочным вас Спасом!

***

С Яблочным Спасом! С Яблочным Спасом!

К осени дело ─ готовьте запасы.

В белых одеждах святите плоды,

Чтобы зимою не ведать нужды.

***

Спелое яблоко с верою съешь,

И непременно дождешься чудес!

Пирог испеките, друзей угощайте.

Лето уходит ─ осень встречайте…

***

Спас Яблочный – Преображение Господне,

Величие Божественное явлено сегодня.

Пусть радость светлая пребудет в каждом сердце,

Освящен урожай, и благодати дверца

Откроется для всякого, кто ищет.

Да не оставит вас Всевышний!

***

Яблок полон сад стоит,

Что в приходе освещают,

А потом пекут бисквит

И детей им угощают.

***

Полюбуйтесь на закат!

Песен спойте с нами!

Как чудесен временами

Спелых яблок аромат.

***

Яблочный Спас! Яблочный Спас!

Преображенье Господне!

Пусть же звучат специально для Вас

Все поздравленья сегодня,

Пусть все поют и танцуют вокруг,

Звонко играют гармони,

Счастье, как спелое яблоко, вдруг

Вам упадет на ладони!

Ранее Факты ICTV писали о традициях и истории Яблочного Спаса.