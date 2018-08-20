Юрий Назаров рассказал, как прошел день уважения к бездомным котам и собакам

В столице состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню бездомных животных.

Организовали событие Департамент городского благоустройства КГГА и КП Киевская городская больница ветеринарной медицины, при поддержке городской инициативы Kyiv Smart City.

Ежегодно, в третью субботу августа проходит Всемирный день бездомных животных. Проведение мероприятия началось еще в 1992 году, при поддержке некоммерческой организации — Международного общества по правам животных (WSPA). С тех пор во всем мире в этот день организуют благотворительные акции и концерты с целью сбора средств для бездомных животных. Главная задача события — привлечь внимание к проблеме бездомных кошек и собак. Поэтому этот день считается не праздником, а днем ​​памяти и уважения к нашим питомцам.

– На мероприятии состоялся благотворительный аукцион, конкурсы, лекции по оказанию помощи животным, тренинг по коммуникации в случаях жестокого обращения с животными. А также уроки добра и гуманности для детей. Вопрос регистрации животных — один из главных в этот день. Напоминаем, что идентификация позволит оперативно найти потерянного любимца. Также это помогает контролировать количество бездомных кошек и собак в городе и быстро решать конфликтные ситуации, связанные с животными, – рассказал Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

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– Кстати, в Центре защиты животных находятся более 400 собак и 150 кошек. Все вакцинированы, стерилизованы и обработаны от паразитов, – отметил Юрий Назаров, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

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