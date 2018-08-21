Детям со всех уголков Украины, которые собрались в EuroCamp в Славском, рассказали об истории развития информационного общества и лайфхаках выживания в мире современных технологий.

Лекцию о цифровом мире по инициативе благотворительного проекта ЛакіБукс детям провела сотрудница IT-компании Lucky Labs Ирина Николайчук:

– Гигиене информационного пространства, цифровому детоксу и критическому восприятию информации стоит учиться с того возраста, когда ребенок впервые получает в собственность гаджет. Особо необходимо показать, насколько токсична и опасна сторона идеализированного цифрового мира тинейджерам, жизнь которых связана с гаджетами наиболее тесно. В мире постправды и медиаиллюзий, переполненном фальшивыми образами и информацией сомнительной ценности, очень важно не забывать о том, что технологии – прежде всего не цель, а средство, – считает Николайчук.

Ее слова подтвердили слушатели лекции.

– Я никогда не задумывалась над тем, как на меня влияют смартфон и социальные сети. Но сегодня я вспомнила все случаи, когда мое настроение портилось из-за плохого комментария или небольшого количества лайков на фото, и поняла, что на самом деле это все малозначительно, – говорит 16-летняя Анна.







В карпатском EuroCamp детям рассказали о цифровом детоксе / 4 фотографии

Кроме лекции, детям в Славском представили уникальный мобильный планетарий члена экспертного совета ЛакіБукс Татьяны Скороход. Она ознакомила детей с основными созвездиями северного полушария, и показала, как их собственноручно найти на небе.

– Я уже был в планетарии, и там нам только показывали кино на потолке. А тут смотришь в настоящее ночное небо. И когда тебе потом показывают, как соединить отдельные звезды в созвездия, то запомнить значительно легче, потому что выглядит все очень реально. А еще я бы никогда не подумал, что в такой небольшой шатер влезет 14 человек! – рассказывает 13-летней Денис.

Благотворительный проект ЛакіБукс, совместная инициатива БФ Я майбутнє України и IT-компании Lucky Labs, привез детям в Славское книгу Літо довжиною в ДНК Алины Штефан, а также новое издание Андрея Тужикова Коротка історія технологій: як зрозуміти свій гаджет, которое недавно вышло в издательстве Чорні вівці.

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Книга увидела свет только в этом месяце, и дети в EuroCamp стали одними из первых, кто держит ее в руках. Но очень скоро узнать больше о мире современных разработок смогут читатели сельских библиотек и детских учреждений Донбасса. А уже в сентябре она будет представлена ​​на Book Forum во Львове.