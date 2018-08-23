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Луценко в поздравлении ко Дню Независимости показал семью и внучку

Юрий Луценко написал, что горд тем, что его дети и внуки родились и живут в Украине. Как известно, его супруга Ирина Луценко, также является известным политиком.

В поздравлении ко Дню Независимости, которое Генпрокурор Юрий Луценко разместил у себя в Фейсбуке, он показал всю семью, в том числе и новорожденную внучку, которую назвали Александрой, как и ее отца – Александра Луценка, а также их невестку, которую после свадьбы сына Луценко назвал дочкой.

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Луценко в поздравлении ко Дню Независимости показал семью и внучку / 5 фотографий

Также в ролике есть и любимец семьи – бернский зинненгуд Черчиль, которого ещё щенком Ирина Луценко подарила мужу на День Рождения.

На фоне огромной библиотеки в своём доме, Луценко отмечает, что верит в будущее Украины, ведь после сумраков всегда наступает свет и смотрит на желто-синий флаг, который на специальном флагштоке установлен у входа в его дом.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль расследование дела Екатерины Гандзюк.

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