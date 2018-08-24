Василий Веселый присоединился к инициативе Благодаря тебе

Ко Дню независимости бизнесмен Василий Веселый присоединился к социальной инициативе Благодаря тебе (Завдяки тобі), направленной на то, чтобы поблагодарить украинских военных и ветеранов.

Василь Веселий надав матеріальну підтримку проекту та висловив слова подяки тим, хто, ризикуючи життям, відстоює територіальну цілісність України.

Проект Завдяки тобі – це національна кампанія, мета якої – показати мешканцям України, як можна подякувати військовим та ветеранам. У громадських місцях, на вулиці, при випадковій зустрічі достатньо докласти долоню до серця. Організатори проекту пояснюють, що жест шани буквально означає: Моє життя у мирному місті, свобода та незалежність України – усе це можливо завдяки тобі. З часом цей жест шани стане звичним для українців, наразі до проекту активно доєднуються публічні особи – письменники, музиканти, меценати.

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Не залишився осторонь ініціативи Завдяки тобі й бізнесмен Василь Веселий. У День незалежності України він нагадав про те, як важливо вшановувати подвиг військових, що кожного дня захищають українців, знаходячись у зоні АТО.

– Мені раніше здавалось, ніщо не може змінити ритм життя великих міст. Але війна, розв’язана агресором на Сході України, довела зворотне: військовим доводиться щоденно відстоювати право на мирне життя для українців. На жаль, не завжди є змога подякувати військовим та ветеранам за їх діяльність: щоб сказати слова підтримки, потрібний влучний момент. Разом з тим жест Завдяки тобі – це той знак, який необхідний нашому суспільству, і я точно буду його використовувати, – сказав меценат.

Голова Концерну Київпідземшляхбуд Василь Веселий регулярно допомагає військовим у зоні ООС. Він вважає, що завдання бізнесменів – розбудовувати економіку України та підтримувати армію. З нагоди свята він отримав подяки від волонтерів, а також почесну грамоту за значні досягнення у професійній діяльності від голови Київської облдержадміністрації Олександра Горгана.